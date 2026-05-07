お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が6日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。4歳の息子がベテラン女優を見て「ママだ」と発言したという、驚きのエピソードを披露した。

息子が見ていたテレビ番組に女優・夏木マリがゲスト出演。イモトは「歳を重ねた時にああいうすてきな女性になっていたいなっていう憧れがすごくあるんですよ」と前置きし、「夏木マリさん、かっこいいじゃない。髪形とかも含めて、すごく憧れてて」と熱弁した。

すると、「テレビに出てる夏木マリさんを見て、息子が“あ、ママだ”って言ったんですよ」と苦笑いしながら告白。「息子にとっての私の類似タレントが夏木マリさんだったのよ。びっくりして、めっちゃうれしかった。よっしゃと思ったのよ」とユーモアたっぷりに振り返った。

「息子には何か見えてるのかもしれない、将来のママが。ママはこうなるんだってのが」と分析しつつ、「だから、どんどん刈り上げようと思ったよ」と笑いを誘った。「自信がつきましたね。ありがとうっていうところもありますけど」とおどけてみせた。

イモトは19年11月、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」ディレクターの石崎史郎氏と結婚。21年12月に第1子となる男児を出産した。