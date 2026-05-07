元AKB48のタレント柏木由紀（34）が、7日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。モーニングルーティンを明かした。

同番組ではお笑いコンビ、ヤーレンズがMCを務めた。ヤーレンズの出井隼之介（39）から「我々の『ふらっと』では毎回おなじみになってるんですけど、モーニングルーティンを伺いたくて」と聞かれた。

相方の楢原真樹（39）も「これは需要があるよ」と期待し、出井は「最近芸人がゲストのことが多くてね。興味ないモーニングルーティンを聞いてたんだけど」と笑った。

楢原は「なんの興味もない。ドンデコルテとか、めぞんとかさ。40歳超えたジジイの…聞きたかねえ」と過去にゲスト出演した芸人をイジって笑わせた。

柏木は「（モーニングルーティン）ありますよ。朝起きて、Xをチェックする」と告白した。

出井は「そうなんですか!? 意外！」と驚き、楢原も「え！ よくないね〜」と笑った。

柏木は「X大好き」と告白し「Xのおすすめをひたすら、更新、更新、更新みたいな。寝てる間にXで何が起きたのかチェックしたい。Xで生きてる人間です」と語ると、楢原も「Xの人だ…」と笑った。

出井は「自分のタイムラインというよりはおすすめの方をチェックするっていうことですね」と納得し、柏木は「裏アカで」と補足し笑わせた。

出井は「リアルすぎ」と笑い、楢原は「基本的に寝る前に裏アカにしてから寝る」と語ると、柏木は「そうです、そうです」と笑った。

出井は「間違っていいねとか押しちゃったらね」と警戒する柏木に理解を示した。

楢原は「裏アカなんて作ってないからわからないわ」と反応し、出井は「たまに、楽屋とかでしゃべってたりしたらわかりますけど。今おすすめって人それぞれ全然違いますよね。アルゴリズムで。何が出てくるか」とXの仕様について語った。