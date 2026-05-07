ワンコの頭に落ちた影は、まるで前髪のように見えて…？可愛くて面白い姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で92万1000回を超えて表示され、3万8000件のいいねが寄せられています。

【写真：犬の頭に『影が落ちた』結果→まさかのドレッドヘアー？『前髪』ができてしまう光景】

前髪を手に入れたワンコ

Xアカウント「takase_farm」に投稿されたのは、福岡県にある高瀬花園の看板犬「ぺこ」ちゃんの姿です。ある日、ぺこちゃんがのんびり過ごしていたら、不意に前頭部に縞模様の影が落ちたそう。するとまるで頭の他の部分には髪がないのに、前髪だけ生えているかのような姿に！可愛くてユニークな姿に、思わず笑ってしまいます。

ぺこちゃんはかしこまった表情をしているものの、キラキラしたお目目はなんとなく誇らしげです。ご本人も前髪を手に入れられて、「イメチェン成功！」と満足しているのかも？ぜひ今後も影を上手く使って、色々なヘアスタイルに挑戦してみてほしいですね。

この投稿には「素敵」「かわいい」「良くお似合いです」「手ぐしでセットしたのね！」「吹き出してしまったｗ」といったコメントが寄せられています。

ワンコの素敵な日常

高瀬花園は山の中にあるため、ぺこちゃんは自然に囲まれてのびのびと暮らしているそうです。お散歩中にアナグマなどの野生動物に遭遇することもあり、そんな時は興味津々になってじーっと見つめているというぺこちゃん。その小さな子どものような姿は、見ているだけで癒されます。

またお家に猫ちゃんもいるからなのか、袋や箱の中に入るのが好きというちょっぴり猫っぽい一面もあるそうですよ。そんなぺこちゃんの可愛い姿は、これからもたくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「takase_farm」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。