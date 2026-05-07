クマに関わりがあるかもしれないニュースです。

【写真を見る】【酒田】付近ではクマ1頭を駆除...山中で発見の高齢男性の遺体は身元がわからないほどの損傷 山菜採りに入った男性か クマに襲われた可能性を引き続き調べる（山形）

おととい、酒田市の山林で頭や腕に傷がある高齢男性の遺体が見つかり、近くでクマが１頭駆除されました。その後の取材で男性の傷が大きなものだったことがわかりました。

警察は司法解剖を行いクマとの関連も含め調べを進める方針です。

■何があったのか詳しく





山口颯太 記者「この道の先で身元不明の高齢男性の遺体が、発見されたということです。辺りは山に囲まれていて、付近ではクマも駆除されたということです」

これはおととい午前９時５０分ごろ、酒田市山谷の山林で警察などが身元不明の高齢男性の遺体を発見し、遺体の近くにいたクマが駆除されたものです。

この山林では今月３日、酒田市北俣に住む久松幸雄さん（７８）が山菜採りに入ったあと行方が分からなくなり警察が捜索を続けていました。

遺体が見つかったのは、久松さんの軽トラックが残されていた場所から南西に１５０メートルほどの山中でした。

遺体には頭と腕に外傷があり、警察によりますと傷は大きなもので、身元がわからないほどの損傷だったということです。

■ここ数年で目撃件数が増える

また、駆除されたクマは１頭で体長およそ１メートルのオスでした。近隣住民に話を聞くと、現場付近は以前からクマが目撃される場所でしたが、ここ数年で目撃件数が増えていたということです。

近くの住民「（ここら辺でクマはいますか？）いますよ。春はそんなには通報はない。去年の秋、庄内柿を食べに相当の頭数が目撃された」

警察は司法解剖を進めていて、遺体の外傷とクマとの関連などについて調べを進めています。