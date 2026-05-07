◆大阪市長杯争奪 第３５回南大阪記念大会（２日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ▽中学生の部・１回戦 住吉ボーイズ９ー２箕面ボーイズ＝５回コールド＝

「大阪市長杯争奪 第３５回南大阪記念大会」が、２日に開幕した。ホストチームでは住吉ボーイズ（大阪南支部）が、２年生構成のＢチームとともにコールド発進。大正ボーイズ（同）は最終回に反撃も、無念の初戦敗退となった。また「第４０回記念 綾部大会」は５日に決勝が行われ、大阪箕面ボーイズ（大阪北支部）が制覇。現世代としては、うれしいレギュラー大会初優勝となった。

住吉が、圧巻のスタートを切った。初回２死一、二塁から大谷の中前適時打で先制すると、その後２死満塁とし、野村が左中間へ走者一掃の二塁打。「いつもチームに迷惑かけてるので、できることをしようと打った」と笑みを浮かべた。

山下主将が「最近打線がつながらなかったけど、今日はつながって、一人一人がいい意識でできた」と納得した通り、序盤から機能。３回にも野村が「気持ちは楽だった」と２打席連続適時打した。４回には代打攻勢が的中。津田、朝山の連続適時二塁打などで４点追加し、計９点を挙げた。

先発・松本は３回１安打無失点。それでも「全然（ダメ）。修正できなかった」と反省しきりだった。５回コールド発進から２回戦、準々決勝も突破したが、支部予選決勝で敗れた春を糧に「夏のてっぺんだけ目指し、全員で一丸となって戦いたい」と山下。ホストＶをひっさげて夏に臨む。