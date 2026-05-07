◆第４３回泉州大会（４月２９日・Ｊ：ＣＯＭサザンスタジアムほか） ▽小学生の部・決勝 香芝ボーイズ８―７大阪泉州ボーイズ

「第４３回泉州大会」は４月２９日、決勝が行われた。中学生の部では京都嵐山ボーイズ（京都府支部）が、決勝で逆転サヨナラ勝ち。準決勝は３度のビハインドをはね返すなど、今大会全５試合を逆転勝ちで劇的優勝を飾った。小学生の部は、香芝ボーイズ（奈良県支部）が最終回に３点差をひっくり返して優勝。ベンチ入り登録メンバー９人で大会初優勝を果たした。

９人で頂点に立ち、何度も跳びはねて喜んだ。香芝が前回王者との接戦を制し、今大会初優勝。川井主将は「気持ちは最高！ でも、なんで優勝できたか分からない」と優勝旗５本を持ったナインと笑った。

最終回の攻撃が圧巻だった。３点を追う６回１死。玉尾の中前打を起点に２死一、二塁とした。渡邊監督の「最後の打者になるなよ！」というゲキに主将が適時打で応えた。さらに平野が同点２点打。木山が勝ち越しの決勝打を放ち「絶対打ちたいと。うれしいけど疲れた」と笑顔を見せた。

その裏、先発で６４球を投げ、球数制限残り６球の平野が再登板。「いい流れで主将に送るって気持ちで投げた」と２死一塁で川井に託した。準決勝で先発＆救援し、球数残り５球の主将が「楽しんで投げられたら」と２球でゲームセット。１点差を死守した。

準決勝でも同点の５回に５点を奪うなど、終盤の粘り強さを発揮。９人ちょうど、まさに“ナイン”で勝ち切った。平野は「９人で一勝できるか分からないなかで、優勝できて本当にうれしい」と涙を流した。