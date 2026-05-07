◆第４３回泉州大会（４月２９日・泉南市民の里球場ほか） ▽中学生の部・決勝 京都嵐山ボーイズ６―５大阪山直ボーイズ

「第４３回泉州大会」は４月２９日、決勝が行われた。中学生の部では京都嵐山ボーイズ（京都府支部）が、決勝で逆転サヨナラ勝ち。準決勝は３度のビハインドをはね返すなど、今大会全５試合を逆転勝ちで劇的優勝を飾った。小学生の部は、香芝ボーイズ（奈良県支部）が最終回に３点差をひっくり返して優勝。ベンチ入り登録メンバー９人で大会初優勝を果たした。

逆転に次ぐ逆転で、頂点に立った。京都嵐山は決勝で逆転サヨナラＶ。５試合すべてをひっくり返した今大会を象徴する幕切れに、安達主将は「うれしいです」とシンプルな言葉で喜んだ。

決勝は２回に増子が逆転２ランを架けた。公式戦初のサク越えを「気持ち良かった」と笑った背番号９はその後、３点リードをひっくり返された４回途中からのマウンドでも３回１／３を０封。力投で味方の反撃を待った。

１点を追う７回。２死一、三塁とし、準決勝で公式戦初のサヨナラ打を放った井上を迎えた。「何でも打ったるという気持ち。あんまり覚えていない。集中していた」。夢中でたたいた打球は左翼線への同点二塁打となった。押せ押せの勢いにものまれたか、最後は四球、死球で決着。２試合連続、途中出場でヒーローとなった背番号７は「この活躍でスタメンになれるかな」とおどけた。

最大７点差をはね返した準々決勝から、延長９回を２度含む３戦連続のサヨナラ勝ち。神がかった内容にも、主将は「夏の予選が始まる。そこへ向けてしっかりやっていきたい」と引き締めた。