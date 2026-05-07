高橋恭平、主演映画で大阪凱旋「庭に帰ってまいりました」 関西ファン「おかえり」で歓迎
なにわ男子の高橋恭平が7日、大阪・梅田の劇場で行われた主演映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の大阪最速試写会舞台あいさつに登壇した。
【写真】オールブラックコーデでさわやか！高橋恭平
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる／※高＝はしごだか）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。
ヒロインの高橋（ひ）、岩瀬洋志、AmBitiousの永岡蓮王と共に登場した高橋（恭）。大阪凱旋に開口一番「庭に帰ってまいりました」とあいさつした。大阪でのイベントに「1番最初のイベントを大阪でやれるのは普通にうれしい。梅田大好きだったので、そこで僕の主演作品を皆さんにみていただけるのは非常に感慨深いですね」とにっこり。
改めて高橋（恭）が「高橋恭平、庭に帰ってきたよ！」と関西のファンに呼び掛けると、観客も「おかえりー」と返し、温かく出迎えた。
【写真】オールブラックコーデでさわやか！高橋恭平
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる／※高＝はしごだか）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。
改めて高橋（恭）が「高橋恭平、庭に帰ってきたよ！」と関西のファンに呼び掛けると、観客も「おかえりー」と返し、温かく出迎えた。