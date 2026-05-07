女優・土屋太鳳が公開したドラマの出演ショットに反響が集まっている。

７日までに自身のインスタグラムを更新した土屋は「こんばんは！カレンダー上ではゴールデンウィークも今日まで 明日からいつもの日常に戻る方々や明日からやっと一息つける方々などそれぞれの夜を過ごされることと思います どっちにしても、なんとなくだけどちょっとお疲れ気味のかたも多い夜なのかも… そんな今日の夜は、＃テレビ朝日 系列でオンエアされる“ ＃水9 ”、ドラマ『 ＃ボーダレス〜広域移動捜査隊 』を観ながらのんびりしてください」とファンに呼びかけた。

さらに「先々週放送された第３話は＃優香 さん演じる 美青姉こと ＃天尾美青 刑事が井ノ原快彦 さん演じる移動捜査課の課長、赤瀬則文 刑事を…え、どういうこと！？と思う場面で終わりましたが、この写真での美青姉はいつものように素敵な笑顔でホッとします」とつづると、女優の優香とのショットを２枚アップした。

この投稿にファンからは「美女ふたり」「素敵な２ショット」「お二人とも笑顔が素敵で可愛いです」「太鳳ちゃんも、ゆっくり過ごせますように」「仲良し」などの声が寄せられている。