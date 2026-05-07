【2026年夏ボーナス】東証プライム上場企業の平均支給額はいくら? - 5年連続でプラスに
労務行政研究所は5月7日、2026年夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査の結果を発表した。調査は2026年3月18日〜4月7日、東証プライム上場企業を対象とし、支給水準は113社、支給月数は115社の結果を集計した。
○2026年夏季賞与・一時金の支給水準
東証プライム上場企業の全産業ベース(113社、単純平均)で88万1915円、対前年同期比で2.5%増となった。産業別に見ると、製造業は同2.5%増、非製造業は同2.8%増と、ともにプラスとなった。
2026年夏季賞与・一時金の妥結水準(東証プライム上場企業113社)
○夏季賞与・一時金妥結額の推移
各年4月時点の集計で見た夏季一時金妥結額は、2022年以降5年連続で増加。ただし、2025年以降は増加幅が縮小傾向となっている。
夏季賞与・一時金妥結額の推移(単純平均)
○2026年夏季賞与・一時金の支給月数
全産業115社の平均で2.52カ月。同一企業で見た場合、前年同期(2.53カ月)を0.01カ月下回った。最高月数は3.65カ月と前年同期(3.96カ月)より減少する一方、最低月数は1.34カ月と前年同期(1.15カ月)より増加した。
2026年夏季賞与・一時金の支給月数および2025年実績との比較(東証プライム上場企業)
○2026年夏季賞与・一時金の支給水準
東証プライム上場企業の全産業ベース(113社、単純平均)で88万1915円、対前年同期比で2.5%増となった。産業別に見ると、製造業は同2.5%増、非製造業は同2.8%増と、ともにプラスとなった。
○夏季賞与・一時金妥結額の推移
各年4月時点の集計で見た夏季一時金妥結額は、2022年以降5年連続で増加。ただし、2025年以降は増加幅が縮小傾向となっている。
夏季賞与・一時金妥結額の推移(単純平均)
○2026年夏季賞与・一時金の支給月数
全産業115社の平均で2.52カ月。同一企業で見た場合、前年同期(2.53カ月)を0.01カ月下回った。最高月数は3.65カ月と前年同期(3.96カ月)より減少する一方、最低月数は1.34カ月と前年同期(1.15カ月)より増加した。
2026年夏季賞与・一時金の支給月数および2025年実績との比較(東証プライム上場企業)