夜の水族館で″魚を肴に一杯″「日本酒ナイト」今年も開催 -「なにこれ?めっちゃいきたいw」「水族館で日本酒とか最高やないかー!!」と話題に

夜の水族館で″魚を肴に一杯″「日本酒ナイト」今年も開催 -「なにこれ?めっちゃいきたいw」「水族館で日本酒とか最高やないかー!!」と話題に