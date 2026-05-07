第3子出産の鈴木あきえ、子供たちとのお風呂上がりショット公開「すっぴんが可愛すぎる」「3人ワンオペ入浴は尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】タレントの鈴木あきえが5月6日、自身のInstagramを更新。子供たちとのお風呂上がりの写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「肌めちゃくちゃ綺麗」子ども3人との“すっぴん”お風呂上がりショット
鈴木は「お風呂上がり みんなでゆったりタイム」「この時間がやっとひと息つける〜」とつづり、写真を投稿。7歳の長男、5歳の長女、0歳の次女との風呂上がり後の4ショットを公開した。湯上りですっぴんと思われる鈴木に子供たちがぴったりとくっついた、微笑ましいショットとなっている。
また「ワンオペお風呂の日も多いのだけど 最近、お風呂上がりに末っ子ギャン泣きが発動したらすかさずドライヤーを使うという術で乗り切っております」「ドライヤーの音がどうにも安心するらしく泣き止んだり寝落ちすること多々」「今日もドライヤーに助けられました」と続け、子供3人との入浴を1人で乗り切る技を説明している。
この投稿は「肌めちゃくちゃ綺麗」「お子さんたち幸せそう」「子供3人ワンオペ入浴は尊敬する」「ドライヤー喜ぶの分かる」などと反響と共感を呼んでいる。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子長男、2020年12月には第2子長女を出産。2026年2月にInstagramで第3子次女の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「肌めちゃくちゃ綺麗」子ども3人との“すっぴん”お風呂上がりショット
◆鈴木あきえ、風呂上がりショット公開
鈴木は「お風呂上がり みんなでゆったりタイム」「この時間がやっとひと息つける〜」とつづり、写真を投稿。7歳の長男、5歳の長女、0歳の次女との風呂上がり後の4ショットを公開した。湯上りですっぴんと思われる鈴木に子供たちがぴったりとくっついた、微笑ましいショットとなっている。
◆鈴木あきえの投稿に反響
この投稿は「肌めちゃくちゃ綺麗」「お子さんたち幸せそう」「子供3人ワンオペ入浴は尊敬する」「ドライヤー喜ぶの分かる」などと反響と共感を呼んでいる。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子長男、2020年12月には第2子長女を出産。2026年2月にInstagramで第3子次女の出産を報告している。（modelpress編集部）
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