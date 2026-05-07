【一番くじ ベルセルク 宿命の双極】 9月25日 発売予定 価格：1回850円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ベルセルク 宿命の双極」を9月25日に発売する。価格は1回850円。

　本商品はマンガ「ベルセルク」をモチーフにしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。本弾では滅びに抗う者「ガッツ」と滅びを呼ぶ獣「ゾッド」の宿命の双極をテーマにしたラインナップとなっている。

　一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」シリーズで「ガッツ」、「ドラゴンころし」、「夢の獣」が登場。ラストワン賞には「ゾッド(人の姿) MASTERLISE」がラインナップ。

「一番くじ ベルセルク 宿命の双極」ラインナップ（一部）

B賞 ガッツ MASTERLISE

・全2種（選べない）
・サイズ：約24cm

C賞 ドラゴンころし MASTERLISE

・全1種
・サイズ：約24cm

D賞 夢の獣 MASTERLISE

・全1種
・サイズ：約10cm

E賞 ゾッド SOFVICS

・全1種
・サイズ：約30cm

ラストワン賞 ゾッド(人の姿) MASTERLISE

・サイズ：約28cm

(C)三浦建太郎・スタジオ我画／白泉社