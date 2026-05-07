ガッツとゾッドがフィギュアで登場。「一番くじ ベルセルク 宿命の双極」が9月25日に発売
【一番くじ ベルセルク 宿命の双極】 9月25日 発売予定 価格：1回850円
・全2種（選べない）
・全1種
・全1種
・全1種
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ベルセルク 宿命の双極」を9月25日に発売する。価格は1回850円。
本商品はマンガ「ベルセルク」をモチーフにしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。本弾では滅びに抗う者「ガッツ」と滅びを呼ぶ獣「ゾッド」の宿命の双極をテーマにしたラインナップとなっている。
一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」シリーズで「ガッツ」、「ドラゴンころし」、「夢の獣」が登場。ラストワン賞には「ゾッド(人の姿) MASTERLISE」がラインナップ。
「一番くじ ベルセルク 宿命の双極」ラインナップ（一部）
B賞 ガッツ MASTERLISE
・全2種（選べない）
・サイズ：約24cm
C賞 ドラゴンころし MASTERLISE
・全1種
・サイズ：約24cm
D賞 夢の獣 MASTERLISE
・全1種
・サイズ：約10cm
E賞 ゾッド SOFVICS
・全1種
・サイズ：約30cm
ラストワン賞 ゾッド(人の姿) MASTERLISE
・サイズ：約28cm
━━━━━━━━━━━━━━- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) May 7, 2026
最新弾情報
一番くじ ベルセルク 宿命の双極
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滅びに抗う者「ガッツ」と滅びを呼ぶ獣「ゾッド」の宿命の双極をテーマとした珠玉のラインナップ！
2026年9月発売予定
↓詳細https://t.co/zefUGaaXIU pic.twitter.com/d0jvmRlB6t
(C)三浦建太郎・スタジオ我画／白泉社