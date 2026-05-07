その愛情表現、大丈夫...？【男性が重いと感じる】メンヘラ発言3選

女性にとっては「ちょっと甘えているだけ」「気持ちを伝えているだけ」と思っている発言が、実は男性にとっては「重たいかも…」「メンヘラっぽい…」と感じられてしまうことがあります。 悪気はなくても、無意識のうちに彼を困らせてしまっていたら悲しいですよね。今回は「男性目線では“メンヘラ”に感じる女性の発言」について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。

過剰に愛情を試すような発言

「私のこと、本当に好き？」 「私と別れても平気なんでしょ？」

こうした発言は、愛情を確認したい気持ちから自然と口にしてしまうものかもしれません。

ですが、聞かされた男性は「信じてもらえていないのかも」と不安になったり、プレッシャーを感じたりしてしまうことがあります。

愛情を試すような言葉は、控えめにしましょう。

素直に「好き」と言ってくれる方が、男性も安心するものですよ。

ネガティブすぎる自己評価

「どうせ私なんて…」 「私ってほんとダメだよね」謙遜のつもりだったり、少し甘えたい気持ちから出てしまうこうした言葉も、実は男性にとっては対応が難しいもの。

励ましても素直に受け取ってくれなかったり、自信のなさばかりが見えてしまったりすると、相手は疲れてしまいます。

落ち込んだときは、気持ちを共有しつつ「聞いてくれてありがとう」と伝えると、彼の負担感も軽くなりますよ。

彼を束縛する発言

「今日、誰と会ってたの？」「返信遅いけど、なにしてたの？」など...。

気になってしまう気持ちはわかりますが、こうした発言が頻繁になると、男性は「信用されていない」「自由がない」と感じてしまいます。

関係が深まるほど、お互いのプライベートや自由も大切にすることが、長続きする恋愛には必要です。

心配なときほど、まずは自分の時間を楽しむ意識を持つと、彼に安心感を与えられる存在になれるでしょう。 いかがでしたか？ 今回は、「男性目線では“メンヘラ”に感じる女性の発言」についてご紹介しました。

恋愛中の発言は、ほんの少しの言い回しやタイミングで、相手の受け取り方が大きく変わります。

彼と心地よい関係を続けていくためにも、ときには自分の言動を振り返ってみることが大切ですよ。



ライター Ray WEB編集部