ゲランの新作フレグランスが伊勢丹新宿店に登場♪優雅な香りの世界へ

フランスの老舗メゾン・ゲランが、伊勢丹新宿店にて特別なPOP UPイベントを開催。芸術性あふれるフレグランスコレクション〈ラール エ ラ マティエール〉から、新たな香りの世界を提案する〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉にフォーカスした、香り好きにはたまらないイベントです。さらに、エリゼ宮殿に着想を得た限定フレグランスも登場。優雅で洗練された香りとともに、特別な時間を楽しんでみませんか♡

ゲランの香りの芸術を体感

2026年5月20日（水）～26日（火）の期間、伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス／プロモーションにて「ラール エ ラ マティエール レ ゾー POP UP EVENT」を開催。

ゲランが長年培ってきた調香技術と、美しい素材へのこだわりを堪能できるイベントとなっています。

今回注目したいのは、新コレクション〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉。人生のさまざまな瞬間と、テキスタイルが持つ繊細な魅力を香りで表現したコレクションです。

香料とファブリックが呼応するような感覚的な香りは、まるで肌に美しい布を纏うよう。日常に寄り添いながらも、特別感を与えてくれるラグジュアリーなフレグランス体験を楽しめます。

ラ・プレリーのサマーキットで叶える上質ハリ肌♡数量限定セット登場

限定フレグランスに注目

イベントでは、特別な限定アイテム〈ジャルダン ドゥ レリゼ（オーデパルファン）〉を数量限定で発売。125mL＋30mLセットで、価格は68,090円（税込）です。

パリ・エリゼ宮殿の秘密の庭園をイメージした香りは、朝露のようにみずみずしいベルガモットから始まり、マグノリア、ローズ、ジャスミンが優雅に広がります。

ラストにはアンバーとブラックティーが溶け合い、静かで上品な余韻を演出。

さらに、ゲランの象徴ともいえるビーボトルには、フランス国旗をイメージしたトリコロールリボンを装飾。フランスの卓越したクラフツマンシップが感じられる、まさに芸術品のような一本です。

購入特典も見逃せない♡

イベント期間中は、購入者限定のスペシャルギフトも用意されています。

〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉コレクションを1点購入すると、購入した香りと同じ柄の刺繍入りオリジナルハンカチをプレゼント。

さらに、〈ラール エ ラ マティエール〉コレクション購入者には、5種類の中から選べる刺繍入りハンカチが登場します。

また、〈ジャルダン ドゥ レリゼ〉購入者には、本フレグランス限定デザインの刺繍入りハンカチを用意。いずれも数量限定のため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

※在庫状況により柄が変更となる場合があります。

※すべて数量限定、なくなり次第終了。

※1・2・3の併用は不可。

※お一人さまそれぞれ1回限り。

香りとともに特別な時間を

芸術と香りが美しく融合した、ゲランならではの世界観を堪能できる今回のPOP UPイベント。特別な限定フレグランスや、心ときめく購入特典など、香り好きには見逃せない内容となっています。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。初夏の伊勢丹新宿店で、五感を満たす優雅な香りの旅を楽しんでみてください♪