元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が7日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、あのお騒がせ俳優とのYouTube共演を報告した。

鈴木氏は「本日発表になりましたが、明日金曜日、僕のYouTubeに田中圭くんが出演してくれています。収録はすでに終わっています。田中圭くんがメディアに出演するのは、本当に久しぶりになります」と報告。

また「そして番組の中でも発表していますが、今年の夏、田中圭くん主演の舞台を、僕が作・演出させていただきます。田中圭くんとは、2011年の『芸人交換日記』から始まり、5年に一度のペースで舞台作品を一緒に作り続けてきました。圭くんも僕も、お互いを『戦友』と呼び合っています」とつづっていた。

さらに「なんか、久々にドキドキしました。面白くて、収録しながら僕自身かなり興奮しました。こんなタイミングでの田中圭のポーカー大会のニュース。さすがです（笑）明日金曜日夕方5時、配信されます！ぜひ、明日ご覧ください」としていた。

なお田中は5日、オーストラリア・メルボルンで開催されたポーカーの大会「Aussie Millions Poker Championship」（オージーミリオン）の決勝ステージに臨み7位に入った。優勝こそ逃したものの、賞金11万1720オーストラリアドル（約1250万円）を獲得している。