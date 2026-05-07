将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局が5月7日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で1日目の対局が行われ、糸谷九段が69手目を封じて指し掛けとした。注目の能登対局は、あす8日午前9時に再開される。

【映像】藤井名人VS糸谷八段 能登対局封じ手の瞬間

開幕2連勝で防衛と4連覇へ向けて好発進を遂げた藤井名人か、反撃の初白星を狙う糸谷九段か。復興の象徴としての意味も持つ注目の“能登対局”は、先手の糸谷九段がツノ銀雁木から中住まいに構えると、後手の藤井名人も雁木に組み「相雁木」の出だしとなった。

昼食休憩の時点では「本格的な戦いはまだ先」と見られていたが、午後に入ると徐々に盤上の緊張感が高まっていった。ABEMAで解説を務めた石田直裕六段（37）は、1日目の展開について「普段の糸谷さんらしく盛り上がって時間の使い方も決断良くされていて、糸谷さんらしさが出ている」と言及。さらに「藤井名人も妥協せず、ただ手待ちするだけでなく積極的に局面を動かしている」と語り、「お互い持ち味が出た1日目になったと思う」と両者の戦いぶりを評価し総括した。

午後6時30分、立会人の谷川浩司十七世名人（64）が封じ手の定刻となったことを告げると、手番の糸谷九段は「はい」と答えた後も脇息にもたれかかる前傾姿勢で考慮を続行。約2分後に「封じます」と発声し、1日目を終えた。封じ手の考慮時間は26分。

歴史ある和倉温泉の地で白星を飾るのはどちらか。両者の深い構想が激突する2日目の盤上から、ますます目が離せない。持ち時間は各9時間の2日制。

【封じ手時点での残り持ち時間】

▲糸谷哲郎九段 5時間43分（消費3時間17分）

△藤井聡太名人 4時間22分（消費4時間38分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）