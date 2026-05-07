アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉が続くなか、イスラエルはレバノンを拠点とする親イラン組織への攻撃を繰り返しています。JNNはレバノンに入り、その実態に迫りました。

6日、中東レバノンの首都ベイルート。停戦合意のさなか、イスラエル軍による攻撃がありました。

増尾聡 JNN中東支局長

「今、見えてきました。救急車の明かりも確認できます。停戦後初めて、イスラエル軍による攻撃がベイルートで確認されました。今も、救助でしょうか、行われている様子が見えます」

両国は先月、停戦合意したものの、イスラエルと親イラン組織「ヒズボラ」は、互いに合意違反があったと主張し、攻撃を続けているのです。

さらに、レバノン南部でも…

増尾聡 JNN中東支局長

「今、遠くから煙があがっている様子が分かります。イスラエル軍による攻撃が停戦期間中であっても続いていることがよく分かります」

人の気配はなく、多くの建物が破壊されています。

増尾聡 JNN中東支局長

「上空では今も、ズーンという鈍い音がずっと鳴り響いています。イスラエル軍のドローンの音だと思います」

停戦後、イスラエルはレバノン南部に「緩衝地帯」を設けて軍を駐留させています。

増尾聡 JNN中東支局長

「ここから数百メートルのところが、イスラエルが一方的に引いたイエローラインということになります。我々もこれ以上近づくと、イスラエルからの攻撃の可能性が非常に高まるので、ここをベースに今、取材をしています」

しかし、取材中にも…

増尾聡 JNN中東支局長

「イスラエル軍による新たな退避勧告がでました。念のため、我々も取材を中断して、この場から離れます」

形骸化する停戦合意。故郷を追われた人々の多くは、避難生活を余儀なくされています。テントを持たない家族は、布で仕切りを作っていました。

こちらの女性は、出産のわずか10日後に戦闘が始まり、幼い子どもを抱えて逃げてきました。

ダルウィッシュさん

「娘は喘息だと診断されました。病気の苦しみと闘っています」

十分な医療を受けられず、食料も限られ、過酷な環境におかれています。

ダルウィッシュさん

「子どもたちが平和に暮らせるよう、戦争がやむことを願っています」

アメリカとイランの戦闘終結に向けた動きが注目される裏で、イスラエルとヒズボラによる戦闘も多くの市民を苦しめています。