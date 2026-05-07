市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす8日は、加賀は朝から能登は昼から雨でしょう。雨は9日・土曜日の朝にはやみ、11日・月曜日にかけて晴れるでしょう。



8日朝9時の予想天気図です。

小野：

日本海に低気圧が進んで来ます。低気圧に向かって暖かく湿った空気が入ります。早めに影響を受ける加賀地方では、早く、長く、雨が降るでしょう。念のため雷に注意してください。





雨と風の予想です。

小野：

あす8日朝、このコンピュータの予想では、まだ石川県内は降っていませんが、その後、雨の範囲は一気に北上します。午後は、降る時間とやむ時間があります。風が強めに吹くでしょう。一旦やんだ雨は夜中に再び降りますが、あさって9日朝にはやんでいるでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

9日・土曜日の雨のあと11日・月曜日まで晴れが続くでしょう。最高気温は、9日は20度を割りますが、それ以外は平年に近いでしょう。一方、朝の最低気温は、10日・日曜日がひと桁です。



では、気象台の1か月予報です。

小野：

6月5日までの傾向です。気温は、来週は平年並みですが、その先は高めでしょう。雨量・日照時間は、平均すると平年並みに近い見込みです。



市川：

あす8日は雨や風に注意ですね。

