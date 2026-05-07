5月7日の福岡県内は、多くの地点で最高気温が25℃以上の夏日となり、汗ばむ陽気となりました。暑さ対策に欠かせないエアコンですが、ことしは購入や買い替えのタイミングが、これまで以上に注目されています。

強い日差しが照りつけた福岡県内では7日、気温が上昇し、太宰府市の最高気温は27.5℃で6月中旬並み、久留米市では28.7℃で、ことし県内で最も高い気温を観測しました。





■観光客「ちょっと、やっぱり暑い。暑くなってきたなって感じがします。」「きのうから来ていますが、長袖・長ズボンで来ていて、さすがに暑かったので、きょうは半袖・半ズボンで。」暑さを乗り切るために欠かせないアイテムの一つが、エアコンです。ことしは、そのエアコンの買い替えや購入のタイミングがこれまで以上に注目されています。■中村安里記者「家電量販店の入り口の横には、エアコンコーナーができています。一見、この時期によく見る光景ですが、看板には“2027年問題”と書かれています。」

「エアコンの2027年問題」は、2027年4月からエアコンの省エネ基準が引き上げられることで、省エネ機能が高まる一方、価格の高騰が懸念されているものです。



福岡市内の家電量販店では、エアコンの購入や買い替えについての問い合わせが、4月から増えているということです。



この店では、およそ40種類のエアコンを取り扱っていますが、新基準を満たしているのは2割ほどです。



■ビックカメラ天神2号館・折内将真さん

「こちらに、省エネラベルというものを表示しています。現在、こちらが100パーセントを満たしていないもの。満たしていないものだとオレンジ色のマークになります。こちらが達しているもので、グリーンのマークになっています。」

6畳用のエアコンで価格を比べてみると、標準的なモデルは平均で15万円前後ですが、新基準に達しているモデルは、25万円前後です。



価格の差は、およそ10万円になります。



一方、新基準を満たしているモデルは、省エネ効果によって電気代が年間3000円ほど安くなるという試算です。



■買い物客

「エアコンが高くなると聞いたので、今のうちかなと思って。必要最低限の機能が付いていたらいいかなと思っています。」



経済産業省の資源エネルギー庁では、「本体価格だけで判断せず、省エネ性能の向上による光熱費削減効果などを総合的に考慮して判断することが重要」としています。

エアコンの購入に関しては、所在地の自治体や条件によって補助金を受けられる場合があります。



例えば、福岡市では、中小企業が省エネ性能の高いエアコンを導入する場合、300万円を上限に費用の2分の1が補助されます。



また、一般家庭については、篠栗町が、省エネ性能の高いエアコンの購入に対して、最大7万円を上限に3分の1の補助金を出します。



さらに、芦屋町では、熱中症対策として、エアコンがない住宅に住む高齢者世帯がエアコンを購入する場合、最大7万円を上限に費用を補助します。



ほかにも、補助金の支給を予定している自治体があるということです。



その上で、予算の上限に達した場合、補助を終了する自治体が多いということです。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。