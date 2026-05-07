2024年、高知市長浜小学校の児童が水泳授業中に溺れて亡くなった事故を受けて、高知市教育委員会は5月7日に水泳授業を安全に行うための研修会を開きました。



7日に高知市で行われた水泳授業についての安全管理研修会は、2024年7月に高知市の長浜小学校で水泳の授業中に児童が亡くなった事故を受けて、各学校で水泳授業の安全管理を徹底しようと2025年から行われているものです。





7日は26年度初めての研修会が行われ、市内の小学校や義務教育学校など15校から管理職や体育主任あわせて28人が参加しました。■日本赤十字社高知県支部・中野大智さん「1人1人が環境的要素、人的要素それぞれを含めて細心の注意や正しい行動をすることによって事故を1つでも防ぐことができる。水の事故というのは未然に防がないといけないんだということを改めて認識していただければ」実技研修は日本トーター総合体育館の室内プールで行われ、教員たちは日赤県支部の指導員から児童が命を守るために必要な「浮く」ことについてどう教えるかや、事故が起きた際の救助方法などを教わっていました。■参加教員「プールが違えば状況が違うと思うので、持ち上げて陸に上げた後のことも考えながらやっていかないといけない」「まず事故が起こらないことが一番なので安全管理のところをしっかりやっていきたい」研修会は5月14日と21日にも開かれ、教員たちは研修内容を学校内で共有し、6月から開始予定の水泳授業に備えるとしています。