ドル円１５６．３５近辺、ユーロドル１．１７７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は156.35近辺、ユーロドルは1.1770近辺で推移している。ドル円は安値156.02レベルから前日NY終値156.39レベルにかけての狭いレンジで揉み合っている。ブルームバーグの推計によると、政府・日銀が1－6日に約4.68兆円の介入実施の可能性と伝わっている。ただ、この報道に対するドル円相場の反応はほとんどみられていない。



ユーロドルはロンドン朝方の1.1745付近を安値に、足元では1.1774付近まで買われている。中東情勢の改善を期待し、NY原油先物が95ドル付近から一時92ドル台まで下落したことにドル売りの反応を見せている。米国とイランが海峡を段階的に開放することで合意に到達したとアル・アラビーヤが報じた。



USD/JPY 156.38 EUR/USD 1.1769

外部サイト