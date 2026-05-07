アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅続伸 アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅続伸

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東京時間17:44現在

香港ハンセン指数 26626.28（+412.50 +1.57%）

中国上海総合指数 4180.09（+19.92 +0.48%）

台湾加権指数 41933.78（+794.93 +1.93%）

韓国総合株価指数 7490.05（+105.49 +1.43%）

豪ＡＳＸ２００指数 8878.13（+84.50 +0.96%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78011.56（+53.04 +0.07%）



７日のアジア株は総じて上昇。米国とイランの協議が進展して、戦闘が終結に向かうとの観測から、アジア株では買いが広がった。香港株は大幅続伸。幅広い銘柄が買われた。台湾株は大幅続伸。前日のナスダックやフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇を受けて、ハイテク株を中心に買いが広がった。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）や電源装置関連メーカーの台達電子（デルタ・エレクトロニクス）の上昇が指数の上げをけん引した。豪州株は続伸。素材、不動産、生活必需品などが買われた。



上海総合指数は続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、通信機器メーカーの江蘇中天科技、電子部品メーカーの環旭電子が買われる一方で、酒造会社の貴州茅臺酒、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続伸。機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）、インターネット・メディアサービスの快手科技（クアイショウ・テクノロジー）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、保険大手の中国人寿保険、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、鉱物・素材関連会社のアイペリオンＸ、不動産開発大手のレンド・リース・グループ、不動産開発のセンターグループ、小売りチェーンのコールズ・グループ、相場情報サービス会社のアイレス・マーケット・テクノロジーが買われた。

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