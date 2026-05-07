ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７４ｂｐ 前日並みの縮小水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７４ｂｐ 前日並みの縮小水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ 2.993
フランス 3.621（+63）
イタリア 3.733（+74）
スペイン 3.419（+43）
オランダ 3.105（+11）
ギリシャ 3.691（+70）
ポルトガル 3.359（+37）
ベルギー 3.549（+56）
オーストリア 3.248（+26）
アイルランド 3.202（+21）
フィンランド 3.26（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ 2.993
フランス 3.621（+63）
イタリア 3.733（+74）
スペイン 3.419（+43）
オランダ 3.105（+11）
ギリシャ 3.691（+70）
ポルトガル 3.359（+37）
ベルギー 3.549（+56）
オーストリア 3.248（+26）
アイルランド 3.202（+21）
フィンランド 3.26（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）