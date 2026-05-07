ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６３、伊７４ｂｐ　前日並みの縮小水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ　　　　2.993
フランス　　　3.621（+63）
イタリア　　　3.733（+74）
スペイン　　　3.419（+43）
オランダ　　　3.105（+11）
ギリシャ　　　3.691（+70）
ポルトガル　　　3.359（+37）
ベルギー　　　3.549（+56）
オーストリア　3.248（+26）
アイルランド　3.202（+21）
フィンランド　3.26（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）