IMP.、SWEET STEADY、LiSA、生田絵梨花がNHK『Venue101』出演 “世界進出”プレゼン＆母への感謝エピソードも
NHKの音楽番組『Venue101』の5月9日放送回に、IMP.、SWEET STEADY、LiSA、生田絵梨花が登場する。
【動画】SWEET STEADYのメイドカフェ勤務姿…Sっ気が人気の「サディスティックSteady」
毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストがライブを繰り広げる。
20万人を動員した初の全国アリーナツアーを完走したばかりのIMP.と、幕張メッセでデビュー2周年ライブを成功させたばかりのSWEET STEADYは、ともに“世界進出”を野望に掲げる2組として登場する。
IMP.は全編英語詞の楽曲や「和」を表現した振り付けなど、海外リスナーを意識した作品に取り組んでいる。一方のSWEET STEADYは、「原宿から世界へ」をコンセプトに活動するKAWAII LAB.の“三女”として、海外公演を行う姉妹グループに続くべく活動している。番組では、それぞれが「これは世界に通用する！」と確信する強みをプレゼンする。
ライブでは、IMP.が「INVADER」を披露。同曲には、まだ自分たちを知らない人もIMP.色に染め“侵略”していくという意味が込められており、メンバーが“過去イチの難易度”と語るダンスにも注目が集まる。SWEET STEADYは、歌いだしの“呪文”のようなフレーズがSNSで話題の「SWEET STEP」を披露する。
また、母の日前日に放送される今回は、生田を含むゲストが母への感謝を語る企画も展開。現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』で朝ドラ初出演を果たし、ソロシンガーとして初のフルアルバムを発表するなどマルチに活躍する番組MCの生田は、今回『Venue101』で1年2ヶ月ぶりにアーティストとしてパフォーマンスを披露する。母や家族への感謝の気持ちを歌った「今も、ありがとう」を、自身の子どもの頃の写真をちりばめた演出で届ける。
LiSAは、アニメ主題歌の作詞術をテーマにトークを展開。今年デビュー15周年を迎えるキャリアの中で、『鬼滅の刃』、『ソードアート・オンライン』、『僕のヒーローアカデミア』など、数々のアニメの主題歌やオープニング、エンディングテーマを歌ってきたLiSA。番組では、アニメの主題歌を作詞するときの「作品とリンクする、自分の〇〇を探す」、「詞を考える段階で先に〇〇を思い浮かべる」など、LiSAならではの創作術に迫る。
スタジオパフォーマンスでは、LiSAが劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の主題歌として自身が作詞を手がけた「YES」を披露。緩急に富んだ展開をエモーショナルに歌いあげる。
■放送予定
5月9日（土）後11：00〜後11：30 ＜NHK総合・生放送＞
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毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストがライブを繰り広げる。
20万人を動員した初の全国アリーナツアーを完走したばかりのIMP.と、幕張メッセでデビュー2周年ライブを成功させたばかりのSWEET STEADYは、ともに“世界進出”を野望に掲げる2組として登場する。
ライブでは、IMP.が「INVADER」を披露。同曲には、まだ自分たちを知らない人もIMP.色に染め“侵略”していくという意味が込められており、メンバーが“過去イチの難易度”と語るダンスにも注目が集まる。SWEET STEADYは、歌いだしの“呪文”のようなフレーズがSNSで話題の「SWEET STEP」を披露する。
また、母の日前日に放送される今回は、生田を含むゲストが母への感謝を語る企画も展開。現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』で朝ドラ初出演を果たし、ソロシンガーとして初のフルアルバムを発表するなどマルチに活躍する番組MCの生田は、今回『Venue101』で1年2ヶ月ぶりにアーティストとしてパフォーマンスを披露する。母や家族への感謝の気持ちを歌った「今も、ありがとう」を、自身の子どもの頃の写真をちりばめた演出で届ける。
LiSAは、アニメ主題歌の作詞術をテーマにトークを展開。今年デビュー15周年を迎えるキャリアの中で、『鬼滅の刃』、『ソードアート・オンライン』、『僕のヒーローアカデミア』など、数々のアニメの主題歌やオープニング、エンディングテーマを歌ってきたLiSA。番組では、アニメの主題歌を作詞するときの「作品とリンクする、自分の〇〇を探す」、「詞を考える段階で先に〇〇を思い浮かべる」など、LiSAならではの創作術に迫る。
スタジオパフォーマンスでは、LiSAが劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の主題歌として自身が作詞を手がけた「YES」を披露。緩急に富んだ展開をエモーショナルに歌いあげる。
■放送予定
5月9日（土）後11：00〜後11：30 ＜NHK総合・生放送＞