生田絵梨花が自身のInstagramを更新し、ダンス動画を披露した。

■生田絵梨花「突然ですが踊ってみました。笑」

【動画】白のノースリトップスに光沢のあるジャージ姿でキレのあるダンスを披露する生田絵梨花

生田は「突然ですが踊ってみました。笑」とコメントし、1本のダンス動画を公開。4月22日にリリースした自身初のフルアルバム『I.K.T』収録曲の「the boy is mime」に合わせて踊る姿が収められている。白いノースリーブトップスの生田は、時折おなかがチラ見えするほどのダイナミックなダンスを見せた。続けて、「振り付けはハマいくでお世話になったSotaさん」とコメント。キレキレのダンスを見事に踊り切った。

俳優としてドラマで活躍する一方、ミュージカルの舞台では圧倒的な歌唱力を響かせる傍ら、アーティストとしてもピアノを操りながら歌う姿で魅了し続けてきた生田。静かに歌うイメージが定着していたからこそ、今回披露したダンスパフォーマンスには驚きをもって迎えられた。

SNSでは、「ダンスがキレッキレ」「ダンスのサプライズ！」「いくちゃんカッコ良すぎる」「いくちゃんが踊ってる！」「ガチダンス嬉しい」と様々な声が集まっている。

■動画：白のノースリトップスに光沢のあるジャージ姿でキレのあるダンスを披露する生田絵梨花