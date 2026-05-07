主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月7日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6( 0)
TOPIX先物 6月限 52( 24)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 16( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 1328( 1328)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7608( 3856)
9月限 171( 137)
TOPIX先物 6月限 743( 665)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 5月限 17253( 8333)
6月限 361331( 185547)
7月限 172( 100)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4537( 2857)
9月限 227( 119)
日経225ミニ 5月限 10759( 5661)
6月限 251290( 128866)
7月限 125( 57)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 885( 885)
9月限 33( 33)
日経225ミニ 5月限 985( 985)
6月限 23872( 23872)
7月限 10( 10)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2996( 2996)
9月限 35( 35)
TOPIX先物 6月限 138( 138)
日経225ミニ 5月限 1488( 1488)
6月限 111234( 111234)
7月限 43( 43)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6( 0)
TOPIX先物 6月限 52( 24)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 16( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 1328( 1328)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7608( 3856)
9月限 171( 137)
TOPIX先物 6月限 743( 665)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 5月限 17253( 8333)
6月限 361331( 185547)
7月限 172( 100)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4537( 2857)
9月限 227( 119)
日経225ミニ 5月限 10759( 5661)
6月限 251290( 128866)
7月限 125( 57)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 885( 885)
9月限 33( 33)
日経225ミニ 5月限 985( 985)
6月限 23872( 23872)
7月限 10( 10)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2996( 2996)
9月限 35( 35)
TOPIX先物 6月限 138( 138)
日経225ミニ 5月限 1488( 1488)
6月限 111234( 111234)
7月限 43( 43)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース