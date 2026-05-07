　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 6(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　52(　　　24)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　16(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1328(　　1328)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7608(　　3856)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 171(　　 137)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 743(　　 665)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 17253(　　8333)
　　　　　 　 　 6月限　　　361331(　185547)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 172(　　 100)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4537(　　2857)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 227(　　 119)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 10759(　　5661)
　　　　　 　 　 6月限　　　251290(　128866)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 125(　　　57)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 885(　　 885)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　33(　　　33)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 985(　　 985)
　　　　　 　 　 6月限　　　 23872(　 23872)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　10(　　　10)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2996(　　2996)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 138(　　 138)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1488(　　1488)
　　　　　 　 　 6月限　　　111234(　111234)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　43(　　　43)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース