　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8532(　　2665)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1520(　　1223)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 14870(　　2550)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7676(　　7652)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 747(　　 551)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 680(　　 680)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 768(　　 574)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 862(　　 547)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1790(　　1790)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2214(　　1512)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 996(　　 994)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3588(　　 338)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3256(　　3256)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1140(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 542(　　　 0)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 11480(　　 100)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2705(　　1373)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　61(　　　39)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1455(　　1151)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4263(　　2083)
　　　　　 　 　 6月限　　　 98228(　 48468)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 116(　　　48)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1627(　　1125)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　75(　　　65)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1683(　　1237)
　　　　　 　 　 6月限　　　 47865(　 23839)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　29(　　　11)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 212(　　 212)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4100(　　4100)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 905(　　 905)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　28(　　　28)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 647(　　 647)
　　　　　 　 　 6月限　　　 34685(　 34685)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　32(　　　32)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース