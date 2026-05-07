主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月7日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8532( 2665)
TOPIX先物 6月限 1520( 1223)
日経225ミニ 5月限 14870( 2550)
6月限 7676( 7652)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 747( 551)
TOPIX先物 6月限 680( 680)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 768( 574)
TOPIX先物 6月限 862( 547)
日経225ミニ 5月限 1790( 1790)
6月限 16( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2214( 1512)
TOPIX先物 6月限 996( 994)
日経225ミニ 5月限 3588( 338)
6月限 3256( 3256)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1140( 0)
TOPIX先物 6月限 542( 0)
日経225ミニ 5月限 11480( 100)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2705( 1373)
9月限 61( 39)
TOPIX先物 6月限 1455( 1151)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 4263( 2083)
6月限 98228( 48468)
7月限 116( 48)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1627( 1125)
9月限 75( 65)
日経225ミニ 5月限 1683( 1237)
6月限 47865( 23839)
7月限 29( 11)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 5)
日経225ミニ 5月限 212( 212)
6月限 4100( 4100)
7月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 905( 905)
9月限 28( 28)
日経225ミニ 5月限 647( 647)
6月限 34685( 34685)
7月限 32( 32)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8532( 2665)
TOPIX先物 6月限 1520( 1223)
日経225ミニ 5月限 14870( 2550)
6月限 7676( 7652)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 747( 551)
TOPIX先物 6月限 680( 680)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 768( 574)
TOPIX先物 6月限 862( 547)
日経225ミニ 5月限 1790( 1790)
6月限 16( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2214( 1512)
TOPIX先物 6月限 996( 994)
日経225ミニ 5月限 3588( 338)
6月限 3256( 3256)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1140( 0)
TOPIX先物 6月限 542( 0)
日経225ミニ 5月限 11480( 100)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2705( 1373)
9月限 61( 39)
TOPIX先物 6月限 1455( 1151)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 4263( 2083)
6月限 98228( 48468)
7月限 116( 48)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1627( 1125)
9月限 75( 65)
日経225ミニ 5月限 1683( 1237)
6月限 47865( 23839)
7月限 29( 11)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 5)
日経225ミニ 5月限 212( 212)
6月限 4100( 4100)
7月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 905( 905)
9月限 28( 28)
日経225ミニ 5月限 647( 647)
6月限 34685( 34685)
7月限 32( 32)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース