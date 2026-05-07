外国証券 先物取引高情報まとめ（5月7日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 33799( 33681)
9月限 472( 472)
TOPIX先物 6月限 38897( 38897)
9月限 53( 53)
日経225ミニ 5月限 23706( 23706)
6月限 921721( 921721)
7月限 503( 503)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15006( 15006)
9月限 456( 456)
TOPIX先物 6月限 30598( 30598)
日経225ミニ 5月限 9480( 9480)
6月限 433740( 433740)
7月限 1067( 1067)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1359( 1217)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1647( 1647)
日経225ミニ 6月限 3658( 3658)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2556( 2463)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 11562( 11470)
日経225ミニ 5月限 6( 6)
6月限 37168( 37018)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3843( 3832)
9月限 110( 110)
TOPIX先物 6月限 7710( 7710)
日経225ミニ 5月限 24( 24)
6月限 34816( 34816)
7月限 108( 108)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 508( 508)
TOPIX先物 6月限 832( 832)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15441( 15167)
9月限 133( 133)
TOPIX先物 6月限 34036( 34036)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 5月限 14867( 14867)
6月限 281691( 281691)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1451( 1451)
TOPIX先物 6月限 1902( 1902)
日経225ミニ 6月限 1612( 1612)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 30( 0)
TOPIX先物 6月限 407( 407)
日経225ミニ 6月限 2038( 2038)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 169( 169)
TOPIX先物 6月限 1452( 1452)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 800( 800)
日経225ミニ 5月限 6( 6)
7月限 24( 24)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 33799( 33681)
9月限 472( 472)
TOPIX先物 6月限 38897( 38897)
9月限 53( 53)
日経225ミニ 5月限 23706( 23706)
6月限 921721( 921721)
7月限 503( 503)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15006( 15006)
9月限 456( 456)
TOPIX先物 6月限 30598( 30598)
日経225ミニ 5月限 9480( 9480)
6月限 433740( 433740)
7月限 1067( 1067)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1359( 1217)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1647( 1647)
日経225ミニ 6月限 3658( 3658)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2556( 2463)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 11562( 11470)
日経225ミニ 5月限 6( 6)
6月限 37168( 37018)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3843( 3832)
9月限 110( 110)
TOPIX先物 6月限 7710( 7710)
日経225ミニ 5月限 24( 24)
6月限 34816( 34816)
7月限 108( 108)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 508( 508)
TOPIX先物 6月限 832( 832)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15441( 15167)
9月限 133( 133)
TOPIX先物 6月限 34036( 34036)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 5月限 14867( 14867)
6月限 281691( 281691)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1451( 1451)
TOPIX先物 6月限 1902( 1902)
日経225ミニ 6月限 1612( 1612)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 30( 0)
TOPIX先物 6月限 407( 407)
日経225ミニ 6月限 2038( 2038)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 169( 169)
TOPIX先物 6月限 1452( 1452)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 800( 800)
日経225ミニ 5月限 6( 6)
7月限 24( 24)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース