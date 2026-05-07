　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 33799(　 33681)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 472(　　 472)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 38897(　 38897)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　53(　　　53)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 23706(　 23706)
　　　　　 　 　 6月限　　　921721(　921721)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 503(　　 503)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 15006(　 15006)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 456(　　 456)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 30598(　 30598)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　9480(　　9480)
　　　　　 　 　 6月限　　　433740(　433740)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1067(　　1067)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1359(　　1217)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1647(　　1647)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3658(　　3658)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2556(　　2463)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11562(　 11470)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 6月限　　　 37168(　 37018)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3843(　　3832)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 110(　　 110)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7710(　　7710)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　24(　　　24)
　　　　　 　 　 6月限　　　 34816(　 34816)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 108(　　 108)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 508(　　 508)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 832(　　 832)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 15441(　 15167)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 133(　　 133)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 34036(　 34036)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 14867(　 14867)
　　　　　 　 　 6月限　　　281691(　281691)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1451(　　1451)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1902(　　1902)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1612(　　1612)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　30(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 407(　　 407)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2038(　　2038)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 169(　　 169)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1452(　　1452)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 800(　　 800)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　24(　　　24)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース