「日経225オプション」5月限プット手口情報（7日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万1875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
SBI証券 26( 24)
松井証券 18( 18)
岩井コスモ証券 10( 10)
楽天証券 7( 5)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 8( 6)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万1875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
SBI証券 26( 24)
松井証券 18( 18)
岩井コスモ証券 10( 10)
楽天証券 7( 5)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 8( 6)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース