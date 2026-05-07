「日経225オプション」5月限プット手口情報（7日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
インタラクティブ証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
SBI証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯6万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1351( 566)
野村証券 392( 122)
BNPパリバ証券 361( 91)
ソシエテジェネラル証券 73( 73)
UBS証券 68( 68)
松井証券 61( 61)
楽天証券 81( 59)
SBI証券 72( 46)
ビーオブエー証券 30( 30)
岩井コスモ証券 25( 25)
SMBC日興証券 20( 20)
インタラクティブ証券 20( 20)
マネックス証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
JPモルガン証券 400( 0)
シティグループ証券 285( 0)
◯6万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
BNPパリバ証券 12( 12)
インタラクティブ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 6( 0)
◯6万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
岩井コスモ証券 10( 10)
SBI証券 15( 7)
JPモルガン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
UBS証券 2( 2)
◯6万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 557( 272)
シティグループ証券 452( 67)
松井証券 38( 38)
UBS証券 29( 29)
SBI証券 33( 23)
JPモルガン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SMBC日興証券 15( 15)
楽天証券 13( 13)
バークレイズ証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
サスケハナ・ホンコン 100( 0)
◯6万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 6( 6)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯6万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 261( 111)
インタラクティブ証券 12( 12)
松井証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 150( 0)
◯6万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
JPモルガン証券 20( 20)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯6万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 628( 378)
野村証券 470( 240)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
JPモルガン証券 231( 21)
SBI証券 15( 15)
SMBC日興証券 15( 15)
楽天証券 11( 11)
ビーオブエー証券 130( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
UBS証券 5( 5)
バークレイズ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 50( 0)
◯6万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
ビーオブエー証券 43( 43)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
インタラクティブ証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
SBI証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯6万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1351( 566)
野村証券 392( 122)
BNPパリバ証券 361( 91)
ソシエテジェネラル証券 73( 73)
UBS証券 68( 68)
松井証券 61( 61)
楽天証券 81( 59)
SBI証券 72( 46)
ビーオブエー証券 30( 30)
岩井コスモ証券 25( 25)
SMBC日興証券 20( 20)
インタラクティブ証券 20( 20)
マネックス証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
JPモルガン証券 400( 0)
シティグループ証券 285( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
BNPパリバ証券 12( 12)
インタラクティブ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 6( 0)
◯6万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
岩井コスモ証券 10( 10)
SBI証券 15( 7)
JPモルガン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
UBS証券 2( 2)
◯6万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 557( 272)
シティグループ証券 452( 67)
松井証券 38( 38)
UBS証券 29( 29)
SBI証券 33( 23)
JPモルガン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SMBC日興証券 15( 15)
楽天証券 13( 13)
バークレイズ証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
サスケハナ・ホンコン 100( 0)
◯6万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 6( 6)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯6万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 261( 111)
インタラクティブ証券 12( 12)
松井証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 150( 0)
◯6万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
JPモルガン証券 20( 20)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯6万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 628( 378)
野村証券 470( 240)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
JPモルガン証券 231( 21)
SBI証券 15( 15)
SMBC日興証券 15( 15)
楽天証券 11( 11)
ビーオブエー証券 130( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
UBS証券 5( 5)
バークレイズ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 50( 0)
◯6万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
ビーオブエー証券 43( 43)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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