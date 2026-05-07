「日経225オプション」5月限コール手口情報（7日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 178( 178)
楽天証券 70( 70)
SBI証券 110( 48)
松井証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 21( 21)
フィリップ証券 6( 6)
マネックス証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1455( 621)
ABNクリアリン証券 584( 584)
楽天証券 350( 202)
フィリップ証券 170( 170)
松井証券 147( 147)
インタラクティブ証券 90( 90)
三菱UFJeスマート 77( 77)
マネックス証券 42( 42)
UBS証券 34( 34)
BNPパリバ証券 15( 15)
岩井コスモ証券 4( 4)
◯6万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 137( 137)
SBI証券 161( 93)
楽天証券 37( 37)
松井証券 13( 13)
フィリップ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 6( 6)
マネックス証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 362( 362)
SBI証券 652( 242)
楽天証券 179( 109)
三菱UFJeスマート 93( 93)
松井証券 90( 90)
BNPパリバ証券 20( 20)
マネックス証券 13( 13)
岩井コスモ証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 17( 17)
SBI証券 20( 14)
楽天証券 8( 8)
フィリップ証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 202( 202)
SBI証券 184( 68)
楽天証券 45( 45)
松井証券 26( 26)
三菱UFJeスマート 21( 21)
BNPパリバ証券 13( 13)
インタラクティブ証券 10( 10)
フィリップ証券 8( 8)
マネックス証券 7( 7)
◯6万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
SBI証券 33( 21)
BNPパリバ証券 17( 17)
松井証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1340( 1340)
SBI証券 1445( 637)
BNPパリバ証券 356( 356)
松井証券 307( 307)
楽天証券 554( 290)
三菱UFJeスマート 206( 206)
ゴールドマン証券 100( 100)
マネックス証券 48( 48)
UBS証券 20( 20)
ビーオブエー証券 20( 20)
岩井コスモ証券 17( 17)
インタラクティブ証券 16( 16)
フィリップ証券 12( 12)
日産証券 5( 5)
◯6万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
SBI証券 33( 17)
松井証券 17( 17)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 158( 158)
SBI証券 94( 82)
松井証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 20( 20)
BNPパリバ証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
日産証券 6( 6)
楽天証券 19( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
◯6万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 19( 15)
岩井コスモ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 178( 178)
楽天証券 70( 70)
SBI証券 110( 48)
松井証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 21( 21)
フィリップ証券 6( 6)
マネックス証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
取引高(立会内)
SBI証券 1455( 621)
ABNクリアリン証券 584( 584)
楽天証券 350( 202)
フィリップ証券 170( 170)
松井証券 147( 147)
インタラクティブ証券 90( 90)
三菱UFJeスマート 77( 77)
マネックス証券 42( 42)
UBS証券 34( 34)
BNPパリバ証券 15( 15)
岩井コスモ証券 4( 4)
◯6万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 137( 137)
SBI証券 161( 93)
楽天証券 37( 37)
松井証券 13( 13)
フィリップ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 6( 6)
マネックス証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 362( 362)
SBI証券 652( 242)
楽天証券 179( 109)
三菱UFJeスマート 93( 93)
松井証券 90( 90)
BNPパリバ証券 20( 20)
マネックス証券 13( 13)
岩井コスモ証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 17( 17)
SBI証券 20( 14)
楽天証券 8( 8)
フィリップ証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 202( 202)
SBI証券 184( 68)
楽天証券 45( 45)
松井証券 26( 26)
三菱UFJeスマート 21( 21)
BNPパリバ証券 13( 13)
インタラクティブ証券 10( 10)
フィリップ証券 8( 8)
マネックス証券 7( 7)
◯6万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
SBI証券 33( 21)
BNPパリバ証券 17( 17)
松井証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1340( 1340)
SBI証券 1445( 637)
BNPパリバ証券 356( 356)
松井証券 307( 307)
楽天証券 554( 290)
三菱UFJeスマート 206( 206)
ゴールドマン証券 100( 100)
マネックス証券 48( 48)
UBS証券 20( 20)
ビーオブエー証券 20( 20)
岩井コスモ証券 17( 17)
インタラクティブ証券 16( 16)
フィリップ証券 12( 12)
日産証券 5( 5)
◯6万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
SBI証券 33( 17)
松井証券 17( 17)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 158( 158)
SBI証券 94( 82)
松井証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 20( 20)
BNPパリバ証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
日産証券 6( 6)
楽天証券 19( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
◯6万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 19( 15)
岩井コスモ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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