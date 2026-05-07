　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 178(　 178)
楽天証券　　　　　　　　　　　　70(　　70)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 110(　　48)
松井証券　　　　　　　　　　　　33(　　33)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　21(　　21)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1455(　 621)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 584(　 584)
楽天証券　　　　　　　　　　　 350(　 202)
フィリップ証券　　　　　　　　 170(　 170)
松井証券　　　　　　　　　　　 147(　 147)
インタラクティブ証券　　　　　　90(　　90)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　77(　　77)
マネックス証券　　　　　　　　　42(　　42)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　34(　　34)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)

◯6万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 137(　 137)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 161(　　93)
楽天証券　　　　　　　　　　　　37(　　37)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
フィリップ証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)

◯6万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 362(　 362)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 652(　 242)
楽天証券　　　　　　　　　　　 179(　 109)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　93(　　93)
松井証券　　　　　　　　　　　　90(　　90)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　20(　　20)
マネックス証券　　　　　　　　　13(　　13)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　50(　　50)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　17(　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 202(　 202)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 184(　　68)
楽天証券　　　　　　　　　　　　45(　　45)
松井証券　　　　　　　　　　　　26(　　26)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　21(　　21)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　13(　　13)
インタラクティブ証券　　　　　　10(　　10)
フィリップ証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
マネックス証券　　　　　　　　　 7(　　 7)

◯6万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　65(　　65)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　33(　　21)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　17(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1340(　1340)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1445(　 637)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 356(　 356)
松井証券　　　　　　　　　　　 307(　 307)
楽天証券　　　　　　　　　　　 554(　 290)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 206(　 206)
ゴールドマン証券　　　　　　　 100(　 100)
マネックス証券　　　　　　　　　48(　　48)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　20(　　20)
ビーオブエー証券　　　　　　　　20(　　20)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　17(　　17)
インタラクティブ証券　　　　　　16(　　16)
フィリップ証券　　　　　　　　　12(　　12)
日産証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)

◯6万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　49(　　49)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　33(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 158(　 158)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　94(　　82)
松井証券　　　　　　　　　　　　50(　　50)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　16(　　16)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
日産証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　19(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)

◯6万2625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　33(　　33)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　15)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース