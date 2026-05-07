バスケットボールのBリーグのサンロッカーズ（SR）渋谷は7日、新トップカテゴリー「Bリーグ・プレミア」が始まる26―27年シーズンからチーム名を「東京サンロッカーズ（SR）」に変更すると発表した。チームカラーも黄色から紫になる。

ホームアリーナは青山学院記念館（渋谷）からBプレミアの基準（5000席以上など）を満たすトヨタアリーナ東京（青海）に移転し、A東京と共用することが決まっていた。

1月に行われたBリーグ初の新人ドラフトで1巡目1位指名した北コロラド大の2メートル01のフォワード、山崎一渉（いぶ、22）と契約合意し、加入が決まったことも発表した。山崎は「もう1年大学でプレーすることもできた。大学に戻るか、転校するか、サンロッカーズでプレーするか3つの選択肢で迷ったが、日本に帰ってサンロッカーズでプレーして代表活動にも参加することが一番成長につながる」と入団の理由を説明。「ルーキーらしく全力でプレーしてチームの勝利に貢献したい」と意気込みを語った。

また、チームはベンドラメ礼生（32）、ホーキンソン・ジョシュ（30）、ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（23）との契約更新も発表した。