連休明け７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、連休前の１日と比べ１４４２円５５銭（３・０２％）高の４万９１９３円２３銭だった。

３営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、８割弱にあたる２５８銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１日と比べ３３２０円７２銭（５・５８％）高の６万２８３３円８４銭となった。上昇幅は２０２４年８月６日（３２１７円）を超えて過去最大となり、終値の最高値を更新した。

日経平均への影響度が大きい半導体関連株の上昇により、読売３３３よりも大きな上昇率となった。

米イランの戦闘終結への期待や、原油先物価格の下落が好感された。米ＩＴ企業の好決算や大型投資の発表が相次いだことも相場を支えた。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、半導体関連部品のイビデンの２２・４３％が最も大きく、ＳＵＭＣＯ（１９・７４％）、ＤＭＧ森精機（１９・６３％）と続いた。

下落率は、ＩＮＰＥＸとサンリオ（いずれも６・５１％）、エムスリー（５・４８％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１１１・７６ポイント（３・００％）高い３８４０・４９。