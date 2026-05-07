5月5日に配信された、ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』に、ピン芸人の中山功太が出演。自身が受けた“いじめ”を明かし、その内容が波紋を広げている。

同番組は、都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初の冠番組。都市伝説好きの有名人が集結し、トークを繰り広げるエンターテインメントショー番組だ。今回番組ではエプスタイン事件について触れ、その中から「二面性がある人物」の話題に。そこで中山が口を開くと、壮絶な過去を語った。

「中山さんは、『芸人にもいますよ』と切り出し、『体感だと10年ぐらい、ずっといじめられてきた先輩がいる』と過去を告白。その先輩は、悪いイメージが一切ない好感度の高い人だといい、“めちゃくちゃ売れている”芸人さんだと明かしたのです。陰湿ないじめエピソードを語った後、スタジオでは先輩の名前を暴露。放送では名前は伏せられましたが、ゲスト陣は仰天していました」（テレビ局関係者）

長年の壮絶ないじめエピソードを話した中山。その内容に視聴者も騒然。SNS上では、“犯人探し”をするかのように、複数の芸人の名前が上がる事態となった。

さらにこの件については、スタジオで同席していた編集者の箕輪厚介氏が放送後にXで投稿。さまざまな憶測を呼んでいると前出のテレビ局関係者は指摘した。

「箕輪氏は放送翌日の6日、中山さんのエピソードを要約したニュース速報系アカウントの投稿を引用する形でポスト。《正解知ってます。酔って喋らないか不安です》と、いじめをしていた芸人の名前を知っていると明かしたのです。それに対して中山さんも《絶対にやめて下さい。飲まないで下さい》と箕輪氏の投稿を引用しポスト。どこか面白がっているような2人のやり取りが続いたのです」

放送後も後を引く展開となったいじめの真相。しかし、憶測だけを呼んでいるはっきりしない展開にXには、

《憶測でどんどんいろんな人を巻き込んでますよ》

《ハッキリ名指ししないから関係ない芸人が変な疑惑かけられて可哀想》

などと、批判的な声も出ている。

「今回の放送前の3日には、カノックスターさんのYouTubeチャンネルにパンサーの尾形貴弘さんが出演。『嫌いな芸人はいますか？』という問いに、暴力がひどいという芸人を挙げました。さらにその人も好感度が高い芸人であることから、中山さんの暴露した芸人と同一人物ではないかなどと、さまざまな憶測が広がっています。今回中山さんは、10年近く溜まった怒りが滲み出たような、力強い口調で話していた姿が印象的でした。しかし、その波紋は思った以上に広がっているようです」（前出・テレビ局関係者）

いじめられていたという中山だけでなく、心あたりがなく疑惑をかけられている芸人にとっても気の毒な話だが……。