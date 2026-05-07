ワールドレディスサロンパス杯初日

国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯初日が7日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で開催された。ツアー通算6勝の藤田さいき（JBS）は4バーディー、2ボギーの70で回って2アンダー。首位の福山恵梨に2打差の2位につけた。茨城GC東Cで開催された昨年大会の最終日、申ジエ（韓国）とのプレーオフ（PO）に敗れた直後に倒れ、救急搬送。あれから1年が経ち、万全の体調で戻ってきた40歳はアンダーパー発進に「偉い、私！」と声を弾ませた。連覇を狙う申は73の1オーバーで18位発進だった。

アテストを終えた藤田の第一声は「『偉い、私！』（笑）。頑張っていると思います」だった。優勝争いをした東Cと対照的にグリーンの小さい西Cを警戒していたが、堂々たる2アンダーでフィニッシュ。ラウンド中の心境を問われると、分かりやすく説明した。

「今日はティーショットがそんなに曲がっていなかったので、セカンドでピンを狙える位置に持っていけていました。アプローチも難しいところが何か所かありましたけど、どうにかしのげたりして。ボギーは仕方ないなと受け入れてやっていました」

インスタートで10番パー4からバーディー発進。12番、17番のパー5でも着実にスコアを伸ばした。折り返しの1番パー4では、残り90ヤードからの第2打が左サイドからせりだした木の枝にヒット。瞬間、天を仰いだ。結果、3オン2パットでこの日初のボギーにしたが、すぐに心を整えていた。

「低い球で（枝の下を）通そうとしたんですけど、思ったより球が上がっちゃいました。ああいうところが私のダメなところですよね。でも、『ごめんなさい。もうちょっとちゃんと打ちます』って感じでした。プンプンしていません（笑）」

そして、2番パー4でバーディーを奪ってバウンスバック。6番パー3ではスコアを落としたが、手応えは十分だった。

収穫はそれだけではなかった。同伴競技者の1人は、昨年大会のPOでタイトルを争った申ジエ。藤田は同ツアー永久シード（30勝）に王手をかけた38歳のすごみを間近で見せつけられた。6番の第1打は2人ともグリーン奥に外し、より難しい状況だった申が絶妙なアプローチで「OKパー」に寄せたからだ。

「ギャラリーの方々も『さすがメジャーチャンピオンだな』って。同じ組の私にも『期待してるよ』みたいな雰囲気になるじゃないですか。思わず『期待しないでください。私はあのアプローチできないんで、ごめんなさい！』って言葉が出ちゃいました（笑）」

強者のプレーは刺激になったが、冷静さは失わなかった。

「このコースはセーフティーに行かないと大事故になります。風が吹いてくるとどんどんグリーンが速くなりますから。私自身は西コースがポンコツなんですが、今日は本当に良かったと思います」

昨年大会の最終日。39度の高熱と気管支炎による体調不良の中、気力だけで18ホールを戦い抜き、申とのPOに敗れた。直後、出迎えた仲間の前で崩れ落ち、救急搬送された。それでも約1時間後にはコースに戻って取材対応。「こんなにご迷惑をおかけして、ちゃんとジエちゃんに『おめでとう』を言いたかったです」と言い、涙を流した。

その壮絶な姿はゴルフファンの記憶に刻まれたが、「2度とやってはいけないこと」と言い聞かせ、今大会に向けて細心の注意を払ってきた。

「手洗い、うがいをして『免疫』とついているものをいろいろと飲んでいます（笑）。ギャラリーの方にも『体調、大丈夫？』と聞かれましたが、今回は大丈夫です」

第2日は午後スタート。強い風と速く硬いグリーンが待ち受ける。

「手前からが基本。そこは経験でカバーできる部分だと思うので、細かく考えながらやらないと。ジエちゃんがどんな攻め方をするのかも、楽しみでしょうがないです」

心身ともに充実。藤田は大人のマネジメントと持ち前の明るさで、笑顔の週末に向けて突き進む。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）