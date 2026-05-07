中島史恵57歳＆梶原真弓59歳、キラキラのミニスカで抜群プロポーション全開
タレントの中島史恵が6日にInstagramを更新。梶原真弓と並んでミニスカ姿を披露した。
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。2月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな彼女が投稿したのはFOOMYSで撮影された動画。楽曲に合わせて、自身と梶原がダンスし、マイクでフロアを盛り上げる様子が収められている。キラキラのミニスカートも身に付け、抜群のプロポーションを誇る2人の姿に、ファンから多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。2月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな彼女が投稿したのはFOOMYSで撮影された動画。楽曲に合わせて、自身と梶原がダンスし、マイクでフロアを盛り上げる様子が収められている。キラキラのミニスカートも身に付け、抜群のプロポーションを誇る2人の姿に、ファンから多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）