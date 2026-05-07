守屋麗奈（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/07】櫻坂46の守屋麗奈が、5月7日までに自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。

【写真】櫻坂46人気メン「大人っぽくて素敵」美脚スラリのミニスカ白タイツコーデ

◆守屋麗奈、ミニワンピ姿公開


守屋は「幕張リアルミーグリありがとうございました」とコメント。ハーフアップに大きなリボンをつけたヘアスタイルで、白地に黒いドット柄の半袖のミニワンピース、白い柄タイツ、黒いロングブーツのコーディネートを公開し、スラリとした美しい脚をのぞかせている。

◆守屋麗奈の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「清楚なお嬢様」「スラッとしててスタイル抜群」「大人っぽくて素敵なコーデ」「透明感すごい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

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