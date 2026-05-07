速攻マネしたい！【40・50代】オシャレ & 若見え狙える「白髪ぼかしボブ」

カラーの明度差を効かせたり、柔らかな色味を組み合わせたりして白髪を活かす「白髪ぼかし」が、今話題になっています。伸びてきても自然に馴染みやすいので、メンテナンスの頻度を減らせておしゃれを楽しめるのが魅力。トレンドのボブヘアとも相性がよく、若見えも狙えそうです。今回は人気美容師さんのInstagram投稿から、40・50代におすすめの白髪ぼかしボブをご紹介します。

柔らかベージュで魅せる抜け感スタイル

明るめのベージュカラーで柔らかさを引き出した、軽やかボブレイヤースタイル。ベージュの透明感が髪の赤味を抑えて肌映りも明るく見せてくれるため、ナチュラルにトーンアップした印象に。重さを感じさせないレイヤーにより、乾かすだけでふんわりとした立体感を楽しめます。白髪が気になり始めた人にもなじみやすい、大人世代におすすめのスタイルです。

立体感際立つハイライトが魅力の外ハネボブスタイル

外ハネボブにハイライトをプラスした、動きと立体感が際立つスタイル。自然な陰影が生まれるので、光があたるたびに透明感のある柔らかな印象に。ベージュやグレージュ系にすると赤みを抑えられて肌なじみもよくなるので、大人世代も挑戦しやすいはず。伸びてきても根本との境目が目立ちにくく、白髪ぼかしとしても簡単に取り入れやすいのが魅力です。

透明感アッシュ系カラーで大人のレイヤーボブ

少し暗めのアッシュ系カラーで仕上げた、上品さと抜け感を両立するレイヤーボブスタイル。重たく見えがちな黒髪でも、表面や顔まわりにレイヤーを入れることで軽やかな動きを演出してくれます。アッシュ特有のくすみ感が赤みを抑え、落ち着いたトーンでも透明感のある印象に。ツヤも引き立つカラーなので、髪をきれいに見せたい大人世代にぴったりです。

極細ハイライトで奥行きを出した洗練ボブ

ナチュラルなブラウンカラーに、極細ハイライトを忍ばせた上品な丸みボブスタイル。ツヤ感のある落ち着いたカラーに繊細なハイライトを入れると、光が当たった時にほんのり立体感をプラスし自然な奥行きを演出してくれます。シルエットはあごラインに沿うように丸みを出し、女性らしいフォルムに。シンプルなのに差がつく、大人のための洗練ボブスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mabashi_hair様、@dimo_and_kazuma様、@charlly_hairworks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしながら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。