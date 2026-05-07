タレントの大倉士門が６日、ポーカーの大会「ＮＯＲＴＨ ＳＴＡＲ Ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ ｂｙ ＪＴ」の優勝会見にゲストとして出席した。

自身も大会に出場し「日本全国津々浦々から、技術を磨いた方々の横に並んで本当に真剣に一瞬一瞬を戦うような気持ちで臨みました」とコメント。「改めて、ポーカーって面白いな、ポーカーが好きだなと思いました」と愛を口にした。

会見後には報道陣の取材に応じ「プライベートで実践しているリフレッシュ方法」について聞かれると「妻の誕生日と、僕の誕生日に、いつも２人で海外旅行に行っています」と回答。「なかなかお互いのスケジュールが合わない中、旅行が一番のリフレッシュになっており、『これでまた半年頑張れるな』という気持ちになります。直近だと、３月にハワイに行きました」と明かした。

妻のみちょぱこと池田美優は第１子を妊娠中で「今までは妻と２人で旅行に行くことが多かったのですが、これからは子どもを含めた３人、もしくは自分の親と妻の親を含めた４人、５人で行くことが増えると思います」と期待。「きっと、今まで行った場所もぜんぜん違う景色になるやろうし、どこでも楽しみですね」とうなずいていた。