

もうすぐ母の日！プレゼントのトレンドは？

5月10日は、母の日。岡山市のデパートには母の日ギフトにぴったりの商品が並んでいます。

岡山市の天満屋岡山店では、現在、全館で母の日に合わせた商品を展開。定番のお菓子やお茶、雑貨など、それぞれの売場で商品が並んでいます。

資生堂パーラーのドリンクタイプのジュレには、コラーゲンペプチドやヒアルロン酸が配合されています。少ない本数でも買えるため、花や雑貨と合わせて贈る人もいるということです。

前後どちらでも着られる2WAYタイプのエプロンは、素材が軽くて着やすく、暑くなるこれからの時期にぴったりです。

そんな定番アイテムが並ぶ中……。

（記者リポート）

「どんどん日差しが強くなってきましたよね。最近ではこちらのストールのように、おしゃれを楽しみながら紫外線対策になる商品が人気を集めているということです」

内側が白くなっている晴雨兼用の傘は、顔周りが華やかになるのがうれしいポイントです。

近年、暑さの到来が早まっていることもあり、「すぐに使えるギフト」として紫外線対策グッズの人気が高まっているといいます。

（天満屋岡山店 婦人雑貨担当／是枝真佳さん）

「30代、40代のお子様連れだったりとか、夫婦で来店する人もいる。一緒に選んでお母さんにプレゼントしているのを想像して購入していただいている」

ちなみに、「母の日」の定番の花といえばカーネーションですが、こちらの店でたくさん並んでいるのはアジサイ！ ボリューム感があり、庭などに植えると長く楽しめるアジサイは数年前からトレンドなんだそう。

天満屋岡山店では、例年、母の日がある週末に花やお菓子を購入する客が多いということです。

「もの」ではなく体験を贈るギフトも人気

さまざまなギフトをご紹介しましたが、「もの」ではなく体験を贈るギフトも人気を集めています。

岡山市の岡山プラザホテル9階のレストランでは5月31日まで「母の日 アニバーサリープラン」が展開されていて、ランチやディナーで旬の食材を使ったフルコースを楽しむことができます。デザートプレートには感謝を伝えるメッセージを入れることができるそうです。

また、旅行会社の読売旅行は「母の日ミステリーツアー」という日帰りプランを提供しています。岡山・倉敷発で庭園散策やフレンチを楽しめるんですが、詳しい行き先については「当日のお楽しみ」ということです。

さまざまなプレゼントのかたちがある中、皆さんはどんなプレゼントがいいですか？