佐藤タイジと鈴木社長、再エネと音楽を語る！ interFM897「Love On Music」

記事ポイント 太陽光発電企業エクソルが、interFM897の音楽対談番組「Love On Music」に2026年4月13日からスポンサー協賛を開始しました2026年5月11日(月)の放送回に、エクソル代表取締役社長 鈴木伸一がゲストとして出演しますロックスター 佐藤タイジ氏とMCのジョー横溝氏が進行し、毎回スタジオLIVEセッションも行われます 太陽光発電企業エクソルが、interFM897の音楽対談番組「Love On Music」に2026年4月13日からスポンサー協賛を開始しました2026年5月11日(月)の放送回に、エクソル代表取締役社長 鈴木伸一がゲストとして出演しますロックスター 佐藤タイジ氏とMCのジョー横溝氏が進行し、毎回スタジオLIVEセッションも行われます

太陽光発電システムの設計・建設・メンテナンスを全国で手がけるエクソルが、interFM897の音楽番組「Love On Music」に、2026年4月13日からスポンサーとして協賛しています。

番組はロックスター 佐藤タイジ氏とMCのジョー横溝氏が進行を務め、多彩なゲストと音楽・人生・社会について語り合う対談形式です。

2026年5月11日(月)の放送回では、エクソル代表取締役社長 鈴木伸一がゲストとして登場します。

interFM897「Love On Music」





放送局：interFM897番組名：Love On Music放送日：毎月第2・第3月曜日放送時間：20:00〜21:00スポンサー協賛開始：2026年4月13日(月)

「Love On Music」は、ロックスター 佐藤タイジ氏とMCのジョー横溝氏が進行を務める音楽対談番組です。

ロック・ミュージシャンを中心に多彩なゲストを迎え、音楽や人生、社会をテーマに語り合うほか、毎回ゲストミュージシャンと佐藤タイジ氏によるスタジオLIVEセッションも行われます。

2026年4月13日(月)にリニューアル後の初回放送が行われ、エクソルはスポンサー企業として番組内で紹介されています。

スポンサー協賛の背景

エクソルは住宅用から産業用まで幅広い領域で太陽光発電事業を展開し、再生可能エネルギーの普及と安定供給の両立に取り組む企業です。

これまでも太陽光発電のエネルギーを活用したロックフェスへの協賛を長年継続しており、音楽と再生可能エネルギーの親和性を実践の場で体感してきています。

音楽という共通言語を通じて表現や価値観・人と社会の関係性に迫るという「Love On Music」の番組趣旨に共感し、スポンサー協賛に至ります。

太陽光発電に触れる機会が少ない方々にも再生可能エネルギーの価値を届ける情報発信の場として位置付けています。

5月11日放送回：代表取締役社長のゲスト出演

2026年5月11日(月)20時からの放送回に、エクソル代表取締役社長 鈴木伸一がゲストとして出演します。

エクソルの取り組みや事業内容に加え、再生可能エネルギーの役割と意義、エネルギーをめぐる社会的課題をテーマにしたトークが予定されています。

なお、トーク内容は変更となる可能性があります。

「Love On Music」はinterFM897で毎月第2・第3月曜日の20時から21時に放送されており、番組の詳細は公式ホームページに掲載されます。

太陽光発電のエネルギーを活用したロックフェスへの長年の協賛実績を持つエクソルが、音楽対談番組「Love On Music」を通じてラジオという場での情報発信を開始します。

5月11日(月)の放送では代表取締役社長 鈴木伸一が登場し、再生可能エネルギーの役割や社会的課題について佐藤タイジ氏・ジョー横溝氏とともに語ります。

interFM897「Love On Music」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Love On Music」の放送日と時間はいつですか。

A. 毎月第2・第3月曜日の20:00〜21:00に、interFM897で放送されます。

Q. エクソル代表取締役社長 鈴木伸一が出演する回はいつですか。

A. 2026年5月11日(月)の放送回に出演が予定されています。

当日は再生可能エネルギーの役割や社会的課題をテーマにしたトークが行われます（内容は変更となる可能性があります）。

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