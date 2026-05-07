現代の国際政治において、「経済的威圧」という用語が急速に重要性を増している。一般的に、経済的威圧とは、ある国家が他国の政策や意思決定を自国の望む方向に変えさせるため、貿易上の制限や投資の拒絶といった経済的手段を戦略的に行使することを指す。近年、この問題が語られる際、その焦点は主に中国による行動に集まる傾向がある。

しかし、国際秩序の安定と健全な経済関係の構築を展望するならば、特定の国家に対する政治的バイアスを排除し、行為の性質そのものを客観的に定義し直す作業が不可欠である。

中国による経済的威圧の事例としては、リトアニアやオーストラリアに対する貿易制限などが頻繁に引用される。これらは、相手国の政治的判断に対する報復措置として、輸入制限や検疫の厳格化を突如として行うものであり、その不透明性や非公式性が威圧としての特徴を際立たせている。

一方で、こうした事象にのみ注目が集中することは、経済的威圧という現象の全体像を見誤らせる恐れがある。概念の適用範囲を恣意的に限定せず、同様のメカニズムを持つ他国の行為についても、同等の基準で評価することが、知的な誠実さと言えるだろう。

トランプ関税は重要な事例

この文脈において、トランプ政権下で発動されたトランプ関税など一連の通商政策は、検討すべき重要な事例である。同政権はアメリカ・ファーストを掲げ、安全保障上の懸念や貿易赤字の解消を理由に、同盟国を含む諸国に対して高関税の賦課や通商条約の再交渉を迫った。

例えば、1962年通商拡大法232条に基づく鉄鋼・アルミニウムへの追加関税は、経済的なレバレッジを背景に他国の譲歩を引き出そうとする試みであり、その構造は経済的威圧の定義と密接に重なる。

特定の政策目的を達成するために経済的ぜい弱性を突き、相手国の政策選択をゆがめるという点において、これらの行為は手法や正当化の論理が異なれど、経済を政治的武器として活用する経済的威圧の一形態である。

経済的威圧を客観的に捉えるためには、まず「何が威圧に該当するのか」という基準を明確にする必要がある。

世界貿易機関（WTO）をはじめとする多国籍な枠組みが形骸化し、一国主義的な措置が横行する現状では、威圧の主体が誰であるかという議論よりも、どのような行為が国際ルールを逸脱し、市場の予見可能性を損なうのかという点に焦点を当てるべきである。特定の国家のみを対象とした批判に終始することは、結果として二重基準を容認することになり、国際的な合意形成をかえって困難にする。

結論として、経済的威圧という概念は、特定の政治的立場から切り離され、普遍的な分析の枠組みとして扱われるべきである。中国の行動が批判の対象となるならば、同様に大国が自国の国益を優先して行う一方的な経済的圧力も、等しく検証されなければならない。

国際社会が真に求めているのは、政治的なレッテル貼りではなく、透明性と法の支配に基づいた、公平な経済競争の場を再構築することである。経済的威圧の本質を冷静に見据え、多角的な視点からその抑止と是正を図ることこそが、安定した国際秩序への道筋となる。

文/和田大樹 内外タイムス