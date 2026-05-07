潟上市が発注した工事をめぐり、最低制限価格を漏らし公正な入札を妨害したとして、市の幹部職員など男3人が逮捕されました。



警察は潟上市役所に家宅捜索に入り、ほかに同じような入札妨害がなかったかや、見返りがあったかどうかなどを詳しく調べています。



山粼愛子記者

「潟上市役所の窓口業務が終わる午後5時すぎからおよそ1時間がたち、辺りは暗くなってきました。このあと警察が市役所に家宅捜索に入ります」





官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の疑いで、6日午後逮捕されたのは潟上市都市建設課の課長だった、菅原摂容疑者55歳です。秋田市に本店を置き、電気工事など手掛ける深沢電装の社長、深沢公一容疑者54歳と専務の鈴木公一容疑者68歳も公契約関係競売入札妨害の疑いで逮捕されました。警察の調べによりますと菅原容疑者は、去年3月25日に入札が行われた潟上市発注の工事をめぐり、ともに逮捕された2人と共謀の上、最低制限価格が税抜き1億2,489万2,000円であることを漏らして深沢電装に落札させた疑いが持たれています。工事は潟上市の鞍掛沼公園多目的広場の夜間照明灯を改修するものでした。警察は今後の捜査に関わるとして3人の認否を明らかにしていません。川島有紗記者「秋田中央警察署には多くの報道機関が集まっています。まもなく容疑者の身柄が検察庁に移されます」警察は7日昼すぎに深沢容疑者と鈴木容疑者をそれぞれ送検しました。潟上市の鈴木雄大市長は7日朝、報道機関の取材に応じています。潟上市 鈴木雄大市長「痛恨の極みといいますかあってはならないことが起こってしまったなと思っていまして、今後、捜査の進捗状況、捜査にも協力しながらですね、しっかり二度とこういったことが起こらないように職員の綱紀粛正に努めていくとともに、職員と一丸となって、市民の信頼回復に努めていきたいと思っています」今回の事件を受けて、潟上市議会では7日午後、市が把握している経緯を説明するための「全員協議会」を急きょ開催しました。鈴木雄大市長「この度は誠に申し訳ございませんでした」市は「議会の規則」を理由に、市長が陳謝した冒頭の約2分間のみ公開しました。協議会終了後に取材に応じた市の幹部は、職員の経歴や、工事の内容、入札結果などを改めて説明するにとどまったと明らかにしました。記者「今回の事件はどうして起きたのかというところは」潟上市 古仲淳総務部長「その辺につきましては我々も、きのう正式にそういったかたちで逮捕の一報を受けて。何が原因であるとかということについては、我々も想像もできませんので、その辺の回答は差し控えさせていただきたいと思います」菅原容疑者は入札が行われた直後にあたる去年4月までの2年間、都市建設課の課長で公園の維持管理などを指揮監督する立場でした。古仲淳総務部長「特に建築関係につきましては、庁内でも随一の知識を持っている者と我々認識しておりますので、大規模な工事を請け負うような部署を、彼も歴任している」入札には全部で4社が参加し、深沢電装の昭和営業所が最低制限価格よりわずか8,000円高い額で落札しています。深沢電装は、ほかにも潟上市発注の工事を落札した実績があり、2023年10月に落札した電気工事の入札金額は最低制限価格と同じ額でした警察は、ほかに同じような入札妨害がなかったかや、見返りがあったかどうかなどを詳しく調べています。