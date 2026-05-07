「僕漫才が好きだ」スピードワゴン・小沢、相方・井戸田とお笑いライブ開催！ 「復帰おめでとう」「頑張れ」
お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬さんは5月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方・井戸田潤さんとライブを行ったことを報告し、反響を呼んでいます。
【写真】スピードワゴン・小沢＆相方・井戸田のツーショット
活動休止期間を経てのライブ報告に、ファンからは「小沢さん復帰おめでとう！」「私も、スピードワゴンの漫才が大好きです！」「お二人の漫才がまた見られるのが本当に嬉しいです！」「こういうお姿が一番好き」「いいじゃん、頑張れ」「小沢さーーん！！ 待ってましたー！！」など、温かい声が多く寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】スピードワゴン・小沢＆相方・井戸田のツーショット
「本当に嬉しいです！」小沢さんは「潤と何年ぶりかに2人だけでライブした。たくさん漫才した。僕漫才が好きだ。中途半端な気持ちじゃなくて。って感じの夜でした」とつづり、1枚の写真を投稿。6日に東京・新宿で開催された「スピードワゴンライブ2026『井戸田と小沢』」のステージ上で、井戸田さんと並んでマイクに向かう姿が収められています。
公式Xも投稿を更新同日、スピードワゴンの公式Xも投稿を更新。「お越しいただいた皆様、ありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、小沢さんと井戸田さんのツーショットを公開しました。およそ2年のコンビ活動休止期間を経て、3月に復帰したスピードワゴン。今後どのような笑いを届けてくれるのか、活躍が楽しみですね。
(文:五六七 八千代)