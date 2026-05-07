お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬さんは5月6日、自身のXを更新。相方の井戸田潤さんと開催した2人きりのライブの様子を報告し、ファンから復帰を祝う温かい声が多数寄せられています。（サムネイル画像出典：小沢一敬さん公式Xより）

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お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬さんは5月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方・井戸田潤さんとライブを行ったことを報告し、反響を呼んでいます。

【写真】スピードワゴン・小沢＆相方・井戸田のツーショット

「本当に嬉しいです！」

小沢さんは「潤と何年ぶりかに2人だけでライブした。たくさん漫才した。僕漫才が好きだ。中途半端な気持ちじゃなくて。って感じの夜でした」とつづり、1枚の写真を投稿。6日に東京・新宿で開催された「スピードワゴンライブ2026『井戸田と小沢』」のステージ上で、井戸田さんと並んでマイクに向かう姿が収められています。

活動休止期間を経てのライブ報告に、ファンからは「小沢さん復帰おめでとう！」「私も、スピードワゴンの漫才が大好きです！」「お二人の漫才がまた見られるのが本当に嬉しいです！」「こういうお姿が一番好き」「いいじゃん、頑張れ」「小沢さーーん！！ 待ってましたー！！」など、温かい声が多く寄せられました。

公式Xも投稿を更新

同日、スピードワゴンの公式Xも投稿を更新。「お越しいただいた皆様、ありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、小沢さんと井戸田さんのツーショットを公開しました。およそ2年のコンビ活動休止期間を経て、3月に復帰したスピードワゴン。今後どのような笑いを届けてくれるのか、活躍が楽しみですね。

(文:五六七 八千代)