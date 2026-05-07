カルビーは、“噛むほどうまい！”堅い食感が人気のポテトチップス「堅あげポテト」から、ツーンとしたわさびの爽やかな風味が楽しめる「堅あげポテト 塩わさび味」を5月18日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、5月25日から期間限定発売する。なお、同品に安曇野市産わさびをわさびパウダーとして0.02％使用している。

「堅あげポテト」は、19世紀半ばに米国で生まれた伝統的といわれる釜あげ製法を受け継ぎ開発したポテトチップス。1993年11月8日に北海道限定で登場し、徐々に販売エリアを拡大。2005年に全国展開し、発売から30年以上たったロングセラーブランドとなっている。厚めにスライスしたジャガイモをじっくり丁寧にフライすることで堅い食感と、噛むほどにジャガイモの味わいが楽しめる商品として多くの人に愛されている。これまで「うすしお味」や「ブラックペッパー」、「焼きのり味」などの定番商品のほか、様々な期間限定フレーバーを展開している。

「堅あげポテト」のわさび系フレーバーとしては、2014年5月に「堅あげポテト わさび味」を期間限定で発売。好評を得たため、2016年・2018年に再発売した。2019年にはわさびの辛さをアップし、「堅あげポテト 塩わさび味」として発売。2022年から毎年、季節限定商品として春に発売している。

今年の「堅あげポテト 塩わさび味」は、昨年に続き長野県安曇野市産わさびを使用。よりわさび好きの消費者に満足してもらえるよう、鼻に抜けるわさびの爽やかな辛みや香りを強化した。わさびの風味とほどよい塩気で、本格的なおいしさに仕上げた。「堅あげポテト」の和の世界観に合う上質な味わいを求める人に楽しんでもらいたい商品になっている。

商品特長は、長野県安曇野市産わさびを使用。鼻に抜けるツーンとした爽やかなわさびの辛さと香り、そしてほどよい塩気が、噛むほどにじゃがいもの味わいが楽しめる「堅あげポテト」になっている。

パッケージは、収穫したてのわさびを想起する画像を大きく配置し、わさびの葉をモチーフにしたアイコンで、旬を感じられるよう工夫した。マットインクにわさびらしい爽やかな緑色のパッケージで、季節感が感じられる。

［小売価格］190円前後（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア：5月18日（月）

コンビニエンスストア以外：5月25日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp