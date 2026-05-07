Rikka Altland/CNN Underscored

（CNN）「オープンイヤー型イヤホン」は、他のどんなイヤホンにもできない方法で外の世界を感じ続けられる。この独特で邪魔にならないイヤホンは耳をはさみ、耳の穴のすぐ上に置く形で装着する。多くの従来型ワイヤレスイヤホンのように耳をふさがれる感覚はなく、高品質なサウンドを届けてくれる。ランニング中でも周囲に注意を払いやすく、汗や雨にも対応しているものが多い。

うれしいことに、オープンイヤー型イヤホンは手頃な価格の基本モデルからアクセサリーのようにおしゃれなものまで広がりをみせている。一方で、選択肢が多すぎて迷ってしまうのも事実だ。大丈夫。筆者たちは毎日の通勤、長時間の散歩、ハードなワークアウトを通じて人気のオープンイヤー型モデル数十種類をテストし、本当に買う価値があるものを厳選した。数カ月間に及ぶテストの末に選んだトップ4を紹介する。

ベスト・オブ・オープンイヤー型イヤホン：「Shokz OpenFit Pro」

ほぼあらゆる面で優れたオープンイヤー型イヤホンに投資するつもりがあるなら、「OpenFit Pro」はその価格に十分見合う価値がある。オープンイヤー型に特化したShokzによる最新モデルは、これまでテストした中で特に音質に優れ、機能も充実したオープンイヤー型イヤホンの一つだ。競合製品にほとんど見られないノイズ低減機能も搭載している。

CNN Underscoredのリッカ・アルトランド記者はOpenFit Proについて、オープンイヤー型としてのみならず、音質そのものが素晴らしいと指摘している。ヘッドトラッキング対応のDolby Atmosオーディオも搭載しており、対応している楽曲を360度の没入感で楽しめる。このタイプのイヤホンとしては珍しい。

また、多くのオープンイヤー型イヤホンにない機能がもう一つある。ノイズ低減機能だ。OpenFit Proは複数のマイクと専用のソフトウェアアルゴリズムを組み合わせ、一般的な背景ノイズを識別して遮断する。実際に使ってみて効果を実感できた。飛行機内でエンジン音を消し去るほどの強力さはないが、それでも耳穴に入れないイヤホンとしては、日常のノイズに対する遮音性は非常に印象的だ。

バッテリー持続時間も申し分ない。ノイズ低減オフ時で最大12時間の連続再生、充電ケース併用時で最大50時間。オンにしていても6時間持つ。

これだけ優秀となると価格は高く付く。とはいえ250ドル（日本では税込3万9880円）という価格がネックになるというのも分かる。その場合は同じ優れたデザインながら、ノイズ低減とDolby Atmos対応を省いた「Shokz OpenFit 2」（180ドル、同2万5880円）も素晴らしい選択肢になるだろう。

コスパ最強オープンイヤー型イヤホン：「EarFun Clip 2」

初代「EarFun Clip」は、優れたオープンイヤー型イヤホンに大金を払う必要はないことを証明した。次世代の「EarFun Clip 2」はさらに進化しながら、100ドル以下（同9990円）という魅力的な価格を維持している。

前モデルよりも軽量かつコンパクトになり、散歩や、部屋の掃除、仕事中に使っていても全く気にならなかった。これまでと同様の使いやすくカスタマイズ可能な物理ボタンも気に入っている。

普段は「AirPods Pro 3」のような高価なインイヤー型を使っている筆者にとって、オープンイヤー型のClip 2がこの価格でこれほど良い音を出すのは驚きだった。そして優秀なオープンイヤー型らしく、犬の散歩をしながらNBAのポッドキャストを聴いたりプレイリストを楽しんだりしているときも近くを通る歩行者や車の音は容易に聞きとれた。

「EarFun Audio」アプリで使えるシアターモードは、音楽や映画にサラウンドのような効果を加えてくれる。AirPodsの空間オーディオほど没入感はないが、この価格帯では珍しいおまけ機能だ。

EarFunの新モデルは1回の充電で最大11時間の連続再生、充電ケース併用時で最大40時間をうたっており、実際のテストの結果も一致した。優れた持続時間は想定内だったが、ワイヤレス充電に対応しているのには本当に驚いた。前モデルに対する大きな不満の一つが解消されたからだ。デスクにワイヤレス充電器を常備している筆者のような人間には、スタンドやマットに置くだけで充電できる手軽さはたまらない。

ランニングにおすすめのオープンイヤー型イヤホン：「Amazfit Up」

マラソンにも耐えるイヤホンが欲しいけれど、AirPods Proよりもはるかに手頃なものを探しているというなら「Amazfit Up」がおすすめだ。この低価格帯ランニング用イヤホンは費用対効果が抜群で、Amazfitシリーズをすでに使っている人には便利な追加機能もある。

Amazfit Upのデザインはシンプルだが、両方のイヤホンに搭載された大きな物理ボタンのおかげで再生操作はとても簡単だ。何より、過酷な状況でもフィット感があって安定して装着できるのはランナーにとって重要なポイントといえよう。CNN Underscoredのサマー・カートライト記者はカリフォルニアで開催されたハーフマラソンでこのイヤホンを装着し、西海岸の厳しい暑さの中でもずれたりすることなく快適に利用できたと述べている。

Amazfit Upは確かなフィット感と耐水設計に加えて、最大6時間の連続再生と充電ケース併用時で最大24時間という長距離レースでも十分な持続時間を備えている。「Zepp App」ではコントロールのカスタマイズやサウンドイコライザーの調整がAndroidでもiOSでも手軽にできる。

ノイズキャンセリング対応オープンイヤー型イヤホン：「Soundcore AeroFit 2 Pro」

「オープンイヤー型イヤホン」と「アクティブノイズキャンセリング（ANC）」は本来両立しえない概念だが、「Soundcore AeroFit 2 Pro」はこれまでテストしてきたものとは違う形でそれを実現している。

その核心は独創的な「デュアルフォーム」設計にある。回転式のイヤーピースが、オープンサウンドのために耳の上に乗せる使い方と、ANCのために耳穴をふさぐ使い方の両方に対応しているのだ。左右それぞれを5段階で回転させることができ、テスト中も操作は簡単かつ直観的だった。数週間使い続けてもゆるんだり外れそうになったりする感覚は一切なかった。

ANCについて言えば、おどろくほどではなく、AirPods Pro 3や「Bose QuietComfort Ultra 2」の水準には遠く及ばないが、この新しいタイプのイヤホンとしては十分に素晴らしい。オフィスのざわつきや寝室のファンの音を抑えるのには問題なく対応しており、ここで紹介しているどのイヤホンよりも優れている。

AeroFit 2 Proは使い方に関わらず素晴らしいサウンドを提供してくれる。テストでは、幻想的なギターロックから陽気なカントリーポップまで、使い始めからすぐに満足のいくバランスのとれた音を聴かせてくれた。

持続時間に関しては、1週間、オンオフを繰り返しながらヘビーに使い続けたが、各イヤホンのバッテリーはまだ50%ほど残っていた。ANCなしで最大7時間の連続再生、ケース併用時で34時間というSoundcoreの公称値とも一致している。高価格帯のイヤホンなら必須だと思うワイヤレス充電にも対応している。

AeroFit 2 Proは180ドル（約2万8000円）と決して安くはない。ANC機能がなくてもいいなら、同じデザインとオーディオ性能を持つ標準モデルのAeroFit 2が130ドル（日本では税込1万6990円）で手に入る。

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本稿はCNN Underscoredのマイク・アンドロニコ記者による製品レビュー記事です。

CNN Underscoredが信頼できる理由

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