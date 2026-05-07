2児の母・石川梨華「久しぶりに家族揃って」カルパッチョ・手羽中・スープなど並ぶ食卓披露「品数たくさんで豪華」「バランスが絶妙」
【モデルプレス＝2026/05/07】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月6日、自身のInstagramを更新。家族が揃った日の食卓を公開した。
【写真】41歳元モー娘。「お肉すごい量」手羽中たっぷりの豪華食卓
石川は「久しぶりに家族揃ってのごはん 手羽中のスパイシー炒め 子供はお刺身で大人は薬味たっぷりカルパッチョ 野菜スープ、ブロッコリー、塩昆布きゅうり、タコキムチ」とコメントし、写真を投稿。大皿に盛り付けられたたくさんの手羽中、カイワレ大根などの薬味がどっさりと乗ったサーモンなどのカルパッチョなどがずらりと並んだ食卓を公開し、「賑やかな食卓でした」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「お肉すごい量」「品数たくさんで豪華」「お肉と魚と野菜のバランスが絶妙」「美味しそう」「盛り付け方が素敵」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「お肉すごい量」手羽中たっぷりの豪華食卓
◆石川梨華、家族が揃った日の食卓公開
石川は「久しぶりに家族揃ってのごはん 手羽中のスパイシー炒め 子供はお刺身で大人は薬味たっぷりカルパッチョ 野菜スープ、ブロッコリー、塩昆布きゅうり、タコキムチ」とコメントし、写真を投稿。大皿に盛り付けられたたくさんの手羽中、カイワレ大根などの薬味がどっさりと乗ったサーモンなどのカルパッチョなどがずらりと並んだ食卓を公開し、「賑やかな食卓でした」とつづっている。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お肉すごい量」「品数たくさんで豪華」「お肉と魚と野菜のバランスが絶妙」「美味しそう」「盛り付け方が素敵」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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