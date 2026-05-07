2児の母・石川梨華「久しぶりに家族揃って」カルパッチョ・手羽中・スープなど並ぶ食卓披露「品数たくさんで豪華」「バランスが絶妙」

2児の母・石川梨華「久しぶりに家族揃って」カルパッチョ・手羽中・スープなど並ぶ食卓披露「品数たくさんで豪華」「バランスが絶妙」