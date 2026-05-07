（静岡県警機動隊）

「報告」

「準備よし」



10メートル以上の高さからロープを使って降りる訓練に…。



（静岡県警機動隊）

「歩くな歩くな、頑張れ」



15キロの装備をつけての過酷なランニングも。そんな度胸も体力も兼ね備える静岡県警の少数精鋭部隊に、この春から入った女性隊員がいます。



（女性隊員）

「自分がやっていけるのかなって不安もあるけど、なったからには全力で強い警察官なるために頑張りたいなと思います」

「ファイト ファイト ファイト」





そして私、竹川も体験しましたが…まったくついていけず。（竹川 奈々 アナウンサー･23歳）「もう、この坂道やだ～」過酷な現場で働く女性隊員に1か月間、密着リポート。静岡市駿河区にある静岡県警機動隊。1952年に創設され、隊員の多くは体力に自信のある20代で構成されています。その業務はテロ対策や水中捜索、要人警護、不審物の処理など多岐にわたり、大規模災害時には救助活動にもあたります。その任務は県内にとどまらず、2024年1月に発生した能登半島地震では、災害救助の応援に駆け付けました。業務の過酷さから、これまでは男性隊員のみの配属でしたが、2024年からは女性隊員も配属されるようになりました。そしてこの春、新たに2人が入隊しました。（細野 ひなた 巡査･20歳）「何事にも全力で取り組んでいきますので、ご指導のほど、よろしくお願いします」そのうちの一人、細野ひなた巡査、20歳。浜松市で生まれ育ち、保育園の頃からの夢だった警察官になるため、小学生の頃から剣道に打ち込んできました。高校卒業後、細野さんは晴れて警察官となり、交番勤務をスタートさせました。しかし、ほどなくして言い渡されたのは、思いもよらない機動隊への配属でした。（細野 ひなた 巡査･20歳）「不安が9割くらい。残り1割は…楽しみ」それもそのはず、まず入隊した隊員たちは約1か月後に行われる査閲に向け、基礎となる体力や技術を身につけるためのスペシャルメニューを行うのです。入隊5日目、機動隊の装備品をつける細野巡査たちの姿が。戸惑いながら着用した装備は、これだけで約10キロあります。さらに5キロほどある盾を持って始まったのは…。ランニング。坂を下っては、また上り…重さ15キロの装備が隊員たちにのしかかります。初めての坂に新隊員たちは大苦戦。（先輩機動隊員）「隊列乱すな」先輩隊員からげきが飛ぶなかランニングすること30分…細野さんもこの様子。（先輩機動隊員）「追いつけ。歩くな歩くな、頑張れ。持ってんだぞ盾、頑張れ」装備を付けて走るのはどれほど体力がいるのでしょうか。23歳の私も体験させていただきました。（竹川 奈々 アナウンサー･23歳）「頭がはたらかない…」一周目はなんとかついていきましたが、次第に隊員たちとの距離がうまれます。すべては災害などから人の命を守るため。隊員たちは日々過酷な訓練に励んでいます。束の間の休日。高校時代の友人と過ごす細野さんの姿が。一目ぼれしたお気に入りの洋服を着て、流行りのSNSへの投稿も完了。自分の盛れる角度も知っています。もちろんメークにもこだわりが。（細野 ひなた 巡査･20歳）Q.メークのこだわり「まつげです。一番大事。まつげ命。ビューラーでガンガンあげてますから3種類使ってやってます」友人の前だから言える思いも…。（細野 ひなた 巡査･20歳）Q.つらくて泣くことは「毎日泣いてます。泣いているんですけど、同期とか友達とかに話してスッキリしている感じ」友人と過ごす時間は心を癒す大切な時間です。入隊から17日目。機動隊に必要なのは、体力だけではありません。高さ約13メートル、4階建ての高さからの降下訓練です。（県警機動隊 増田 圭省 小隊長）「一番怖い高さと言われているので、ここに立って、外にせり出すって結構勇気がいることなんです。度胸も試される」勇気と度胸がいるこの訓練。災害現場で滑落した人などを救うため必要な訓練です。危険を伴う訓練を前に細野巡査も入念に練習します。（県警機動隊 増田 圭省 小隊長）「もっとロープに体重あずけちゃっていいよ」（細野 ひなた 巡査･20歳）「緊張します。あんな高いところから降りることなんて人生で初めてなので。教えてもらったことをそのまま出来るように頑張りたいと思います」先輩が軽々と降下していく中…いよいよ細野さんの番。（先輩機動隊員）「ここにつま先を…越して…」緊張で、なかなか足を出すことができません。（細野 ひなた 巡査･20歳）「レンジャー細野、準備よし」一歩一歩下がり着地もうまくいったように見えましたが、先輩からの評価は…（先輩機動隊員）「レンジャー細野。降下姿勢が取れていない」先輩隊員から厳しいダメ出しが。すると…。（先輩機動隊員）「仲間のミスはみんなのミスだ」連帯責任で腕立て伏せ。チーム全体でカバーしあいます。（細野 ひなた 巡査･20歳）「不安もだんだん解消されてはいますけど。男性についていけるかなって不安はありますね」男性も女性も同じ業務にあたる機動隊ですが、女性隊員が加わってから活動の幅が広がったと先輩隊員は話します。（県警機動隊 増田 圭省 小隊長）「パワーは男性のがあるんですけど、女性の方が繊細なところだったり、被害者のケアだったり。女性が活動できる場所っていうのはすごく増えてきている」災害などの現場では、被災者のケアも必要不可欠。特に女性や子どもが安心感を得られるとして、女性隊員の活躍が期待されているのです。そして、いよいよ1か月間の成果を見せる査閲の日がやってきました。災害を想定し、仲間と役割分担しながら建物内に取り残された人の救助にあたります。細野さんも、慣れた手つきでカッターを扱います。この日、会場には家族の姿も。（細野巡査の母 由美子さん）「すごかったですね。先生の教えがいいんですね」そして査閲官らの目が光る中、装備をつけたランニング。最初は苦戦していた細野さんですが、仲間と隊列を崩さず終えることができました。その後、暴徒化した集団を連携して制圧する任務など、1か月間に及ぶ厳しい訓練の成果を見せることができました。両親を前に、張りつめていたものがほどけたよう。（細野巡査の母 由美子さん）Q.機動隊のイメージは？「男の人のイメージしかなかったです」（細野 ひなた 巡査･20歳）「ここから女性隊員も増えていくと思うんですけど、男性と同じくらいできないといけないのは変わりないと思うので、もっとたくさん訓練して、県民の方々にこういう警察官がいて、安心してもらえるような警察官になりたいです」Q.かっこよかったです「ありがとうございます、うれしいです」（スタジオ）（徳増 ないる アナウンサー）本当にハードな訓練を積まれているんですね。竹川さんは、今回取材してどんなことを感じましたか？（竹川 奈々 アナウンサー）私、もともと機動隊といえば男性だったりパワーのイメージがあったんですが、取材を通して女性も活躍できる場が増えていると感じました。例えばこちらをご覧ください。被災した女性には女性目線で寄り添えることができます。また、子どもに安心感を与えることもできるんです。また、取材を通して、普段の訓練や活動の中でも細かな気配りがあると、周りの男性隊員が語っていました。もちろん、体力的にはついていくのが大変な面もありますが、ミッションを仲間とともに達成する、そのチームワークを大事にしているのが印象的でした。（徳増 ないる アナウンサー）津川さん、彼女のことを見ていてどんなことを感じますか?（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）機動隊って、どうしても昔は治安維持のイメージが強かったと思うんですね。それはもちろん今でもありますし大事な任務ですが、阪神淡路大震災以降、被災地支援というのが非常に重要なミッションになってきて、役割が広がっているんですよね。ですから女性が男性が…というよりも様々な視点を持った様々な力を持った人たちが集まって連携していくというのが非常に重要かなと思いましたから、この細野 ひなたさん…ですかね、ぜひ頑張ってもらいたいなと思いますね。（徳増 ないる アナウンサー）坂口さんいかがですか？（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）例えば女性が被災地で、下着を干せないとか…男性ってあまり分かったりしないので、女性視点から、そういうのを細かなケアをしてあげたらすごくいいですよね。（竹川 奈々 アナウンサー）それだけ県民を守るために必死に取り組んでくれている県警機動隊に今後も注目です。