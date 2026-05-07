総合1156psで高レベルの自律運転へ対応

BYDの上級ブランド、デンツァのZ9 GT EVは、従来の中国車とは少々異なる。強力なモーターと巨大なタッチモニター、自律運転機能、ゆとりあるキャビンなどを、既存ブランドより低価格に提供するスタイルと、一線を画すからだ。

【画像】タイカンの半額なら納得できる？ デンツァZ9 GT EV 電動のステーションワゴンたち 全146枚

Z9 GT EVのお値段は、英国やフランスでは10万ポンド（約2100万円）前後になる見込み。これは、ポルシェ・タイカンに並ぶ。



デンツァZ9 GT EV（欧州仕様）

といっても、強力なモーターは積んでいる。前方に313psのユニットを1基、後方に421psのユニットを2基積み、システム総合の最高出力は1156ps。航続距離は、最近では驚くほどの数字ではないが、598kmがうたわれる。

運転支援システムも充実。レーザーを用いたセンサー、ライダーもルーフに実装され、高レベルな自律運転の準備は整っている。デンツァの上層部は、英国政府が規制を緩めることへ期待している。利用するには、ソフトのアップデートで済むとか。

タイカン・スポーツツーリスモ風の姿に広々車内

ボディは、タイカン・スポーツツーリスモ風のシューティングブレーク。従来の中国車のような、まとまりの悪さは薄まったように思う。

フロントやリアの処理に触れるべき点はなくても、サイドのプレスラインやショルダーラインはダイナミック。巨大なテールランプは、1960年代のアメリカ車のよう。印象に残る特徴がある、ともいいにくいが。



デンツァZ9 GT EV（欧州仕様）

インテリアにはレザーがふんだんに用いられ、高級感が狙われている。後席の空間は、5180mmの全長を考えれば当然かも知れないが、かなり広い。定員は4名で、シートヒーターにベンチレーション、マッサージ機能も備わる。

タッチモニターのシステムは、アンドロイドがベース。英訳は完璧ではなく、クルマには不要なファイルマネージャーへアクセスできるなど、荒削り感を残す。ドアは電動で開閉。荷室は予想ほど広くないが、フロント側にも収納がある。

息が詰まるほどの0-100km/h加速2.7秒

1156psだから、Z9 GT EVは息が詰まるほど速い。パドルを引いてブースト・モードを起動すると、0-100km/h加速2.7秒という主張が、誇張ではないと理解できる。ただし車重は2895kgもあり、100km/hを過ぎると勢いは明確に鈍る。

この車重は、姿勢制御にも影響している。加速時には、フロントノーズが明らかに持ち上がる。ブレーキは、この運動エネルギーを受け止めるべく、カーボンセラミック・ディスクが標準。ペダルのストロークが長すぎ、1時間運転しても踏み慣れなかった。



デンツァZ9 GT EV（欧州仕様）

サスペンションは、デュアルチャンバーのエアスプリングだが、最もハードにしても柔らかい印象。減衰力も、もう少し強めていい。路面のうねりに対し上下動が大きいうえ、深く沈む割に浮き上がりが遅い。低速域では、細かな振動も目立った。

他方、滑らかな高速道路では快適性が増す。長距離移動は余裕だろう。

理想的な条件なら10％から97％まで9分

後輪操舵システムが備わり、リアタイヤをフロント側と同じ向きへ切ると、斜めに走れ縦列駐車に便利。狭い駐車場でも効果的だが、低速域ではステアリングホイールが不自然に重くなり、感触も荒くなるようだった。

試乗時の電費は、4.8km/kWhのカタログ値へ迫れていた。車重や馬力を考えれば悪くない数字だが、出力を下げて効率を高める選択もあると思う。



デンツァZ9 GT EV（欧州仕様）

急速充電は、1500kWまでと超高速。理想的な条件なら、10％から97％まで9分で回復できる。バッテリーの寿命へ配慮し、急速充電時は100％に達しない。殆どの場合、電気代の安価な自宅の充電器へつなぐまでの、チョイ足しで利用することが多いはず。

約1050万円相当なら納得できる仕上がり

BYDのチャレンジ精神を表すようなZ9 GTだが、1156psのパワーを活かしきれていない印象が残る。10万ポンド（約2100万円）の英国価格へ納得できる、プレミアム感も備わらないだろう。無名ブランドだけに、目新しい驚きも欲しい。

実は欧州以外の市場、オーストラリアや中国では、約5万ポンド（約1050万円）相当で売られるとか。馬力は別として、その価格なら納得できるかもしれない。



デンツァZ9 GT EV（欧州仕様）

◯：ダイナミックなスタイリング ふんだんな先進技術 しなやかな乗り心地

△：動的能力でライバルには届いていない ブランドの知名度と価格設定

デンツァZ9 GT EV（英国仕様）のスペック

英国価格：5万4690ポンド（約1148万円）

全長：5180mm

全幅：1990mm

全高：1480mm

最高速度：270km/h

0-100km/h加速：2.7秒

航続距離：598km

電費：4.8km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2895kg

パワートレイン：トリプル永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：122.0kWh

急速充電能力：1500kW（DC）

最高出力：1156ps

最大トルク：123.0kg-m

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動



デンツァZ9 GT EV（欧州仕様）